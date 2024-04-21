陸課反傾銷稅 經部：助聚碳酸酯業者降稅率轉市場

大陸日前公告，終判認為自台灣進口之聚碳酸酯存在傾銷，經濟部表示，已積極協助台灣應訴廠商降低終判稅率已降低，由約17%降到9%～12.2%，同時轉移市場的規劃，也規劃了歐美、東南亞以及非洲等新市場拓銷工作，5月就要啟動參展計畫。

經濟部表示，在大陸於2022年11月底開始對我國進口聚碳酸酯展開反傾銷調查，即於當年12月初邀請工總、石化公會及相關受影響業者進行座談會，業者主要關切中方業者申請書指訴內容有待釐清、界定調查產品範圍等，業者並表示將積極應訴。

經濟部除說明本案調查程序外，亦將補助業者聘雇律師協助應訴之部分費用以協助我業者積極應訴；此外亦請工業總會協助先就受調查產品範圍與中方進行確認。

經濟部表示，去年8月間大陸公佈初判結果後，經濟部即與業者討論與評估，且已有業者提前布局及分散市場，或透過異業結盟拓展海外市場，例如今年5月將整合石化、機械等產業赴美國佛羅里達州參展，打造原料到塑橡膠製品整條產線的展示區，並辦理產品發表會及國際記者會、7月將赴印度新德里舉辦臺灣形象展，設置石化應用與產業鏈展示區、產品發表會及媒合會、9月將籌組石化貿易訪問團赴埃及與阿爾及利亞拓銷，並安排拜會當地政府部門及重要工商協會等。

鑒於業者擔憂受中方貿易壁壘調查所引發ECFA終止以及去年12月22日陸方取消部分石化產品關稅減讓影響，經濟部長王美花高度重視業界心聲與需求，陸續於去年10月初及12月底親自主持座談會與紡織、機械、石化產業公協會及業者溝通交流，向業者說明政府已做好相關準備，將就各項產品所需要的低碳化輔導、智慧化生產、分散市場拓銷、鼓勵差異化商品研發等四大面向持續支持，協助業者持續開發海外市場、健全產業體質，不過度依賴單一市場，未來視情況增加政策工具資源，以利業者因應。