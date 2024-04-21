停電頻傳 台電總座突請辭 經部慰留中

桃園昨又停電 一小時才復電

台電總經理王耀庭二十日一早以一封辭職信無預警請辭，經濟部長王美花、經濟部次長、台電董事長曾文生全力慰留。王耀庭至截稿前未再回應此事。但屋漏偏逢連夜雨，王耀庭請辭當天，桃園竟又停電，昨天上午十時半在新屋區一帶共九九一戶停電，一小時後才恢復供電。

在野黨立委皆認為，停電一事，錯不在王耀庭，而在錯誤的能源政策；像國民黨立委洪孟楷就表示，錯誤能源政策不改，台電換一百個總經理都無濟於事。

桃園從十六日以來至昨日，連五天共停電八次，影響逾三萬戶，遍及大園區、中壢區、桃園區、龜山區、平鎮區、龍潭區，停電的因素包括地下電纜故障、外物觸碰導致架空高壓斷線、電纜故障、開關故障、大雷雨、樹竹傾斜碰觸高壓開關等，昨天停電是因架空線路斷線，原因是鹽塵害導致線路劣化，台電已汰換修復。

王耀庭則是在辭職信中表示，「近日社會各界對台電供電穩定議題的諸多疑慮及不信任，造成社會紛擾，本人在此向全國民眾致歉！並正式請辭台電總經理一職，以示負責。」

王耀庭：415無分區輪停指令

王耀庭並以大篇幅說明四一五限電危機過程，強調台電為維持供電穩定，採取各項危機處理作業，「至於大家所關注的，台電是否有下了『分區輪流停電』的指令？我必須強調，台電總公司及一級主管，當下絕對沒有對『分區輪流停電』這件事做任何討論」。另針對從台電調度中心傳出可能分區輪停的指令簡訊，王耀庭說，是台電內部於「有可能發生供電緊急情況時」，相關調度部門所必須預作的相關準備工作。

王耀庭表示，桃園區處的台電同仁不畏壓力，在承受外界高度關注供電議題、責備聲音不斷的情況下，依然秉持迅速搶修、迅速復電。無論是四○三震後的花蓮極度危險搶修工作，四一六桃園同仁進行的停電搶修工作，常無視自身危險，投身搶修工作，但因自己「無法在維護穩定供電的情況下，讓外界感受到台電在背後所付出的各項努力及準備，反而因緊急應變措施的各項準備，造成民眾對台電的疑慮，甚至不諒解」，他為示負責，請辭台電總經理。

行政院指出，近日在野黨將地震造成的短暫停電，誇大扭曲成是缺電，打擊台電士氣，行政院長陳建仁為此感到不捨，也稱幸好有王耀庭坐鎮指揮，才能在短時間內復電，陳建仁特別致電並傳訊為王耀庭加油打氣，並請經濟部強力慰留。經濟部強調，這段時間王耀庭帶領台電同仁在前線努力，也不捨台電陷入政治攻防，正持續慰留王總經理，希望其持續為台電努力，為國家努力。

台電工會發信 力挺總經理

台灣電力工會昨日也發出公開信，理事長吳有彬指出，台電不能平白無故犧牲一位優秀領導者，絕對要以台電工會的名義高聲疾呼，全力相挺忍辱負重的王總經理。

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