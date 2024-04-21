每周一勢／營運中工廠家數 金屬製品業最多

根據經濟部統計，2022年各行業營運中工廠家數，以金屬製品業23,536家，占25.7%居首，機械設備業14,092家，占15.4%居次，塑膠製品業7,757家， 居第三位。與2020年比較，以金屬製品業增加890家、食品及飼品業增加279家較多。

逾兩成工廠位於台中市

根據經濟部統計，2022年營運中工廠依縣市分，以台中市18,787家，占20.5%最多，新北市18,023家，占19.7%居次，桃園市11,702家，占12.8%居第三位。與2020年比較，以彰化縣增加669家及桃園市增加291家較多。

圖／經濟日報提供

製造業利潤率上升至9.9%

根據經濟部統計，2022年製造業利潤率((營業收入-營業支出)/營業收入)為9.9%，較2020年上升1.8個百分點，主因新興科技應用持續擴增，對高毛利的晶片需求熱絡，帶動整體利潤率上升。