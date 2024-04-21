每周一勢／營運中工廠家數 金屬製品業最多

經濟日報／ 本報訊
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

根據經濟部統計，2022年各行業營運中工廠家數，以金屬製品業23,536家，占25.7%居首，機械設備業14,092家，占15.4%居次，塑膠製品業7,757家， 居第三位。與2020年比較，以金屬製品業增加890家、食品及飼品業增加279家較多。

逾兩成工廠位於台中市

根據經濟部統計，2022年營運中工廠依縣市分，以台中市18,787家，占20.5%最多，新北市18,023家，占19.7%居次，桃園市11,702家，占12.8%居第三位。與2020年比較，以彰化縣增加669家及桃園市增加291家較多。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

製造業利潤率上升至9.9%

根據經濟部統計，2022年製造業利潤率((營業收入-營業支出)/營業收入)為9.9%，較2020年上升1.8個百分點，主因新興科技應用持續擴增，對高毛利的晶片需求熱絡，帶動整體利潤率上升。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

延伸閱讀

終於找到了！高雄92歲老奶奶累癱倒竹林 大熱天險中暑

美方施壓 陸車企赴墨優惠沒了！比亞迪、長安等設廠受衝擊

樹林建材鐵皮工廠起火連燒2間 老闆娘：損失超過五千萬

大陸宣布20日起對台聚碳酸酯徵反傾銷稅 經濟部回應了

相關新聞

停電頻傳 台電總座突請辭 經部慰留中

台電總經理王耀庭二十日一早以一封辭職信無預警請辭，經濟部長王美花、經濟部次長、台電董事長曾文生全力慰留。王耀庭至截稿前未再回應此事。但屋漏偏逢連夜雨，王耀庭請辭當天，桃園竟又停電，昨天上午十時半在新屋區一帶共九九一戶停電，一小時後才恢復供電。

台電總經理請辭 藍轟：王美花、曾文生才該辭

停電事件頻傳，台電淪眾矢之的，總經理王耀庭引咎辭職。國民黨、民眾黨立委齊轟，錯誤能源政策未調整，多換幾個總經理也沒用。國...

外銷訂單年增率估翻紅 Q2轉正機率大

經濟部將在明（22）日發布3月及2024年第1季外銷訂單金額統計。經濟部認為，因為AI應用興起，全球對伺服器及半導體需求...

統一羅智先：全球經濟需求脆弱

統一集團董事長羅智先表示，目前全世界對股市發展都很緊張，資本市場價值與實際商業價值不對稱，形成弔詭情況。

台灣168／國銀員工獲利貢獻度231萬

中央銀行去年第4季國銀營運績效季報出爐，2023年稅前淨利衝上新台幣4,726億元，國銀平均員工貢獻度達231.2萬元，...

每周一勢／營運中工廠家數 金屬製品業最多

根據經濟部統計，2022年各行業營運中工廠家數，以金屬製品業23,536家，占25.7%居首，機械設備業14,092家，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。