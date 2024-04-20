指少數人用電滑3C卻對台電「酸言酸語」 台電罕見發聲說重話

面對近期403大地震所造成機組受損問題，台電飽受外界質疑與批評，台電20日表示，公司一直努力調度維持供電，包括近幾次的事故停電也是努力搶修及更換設備，2023年的事故停電次數跟2012年比更是降低七成、少了將近一萬五千次；每一次停電都是不便，台電應該要持續做得更好，但也不該把台電作為政治攻防工具，少數人滑著3C產品使用便利電力，卻對台電酸言酸語，對每一場天災都在前線的台電人並不公平。

403地震當時，花蓮發生規模七以上地震，台灣未發生大規模停電，台電表示，近期因地震造成機組受損，或是臨時故障跳脫，台電努力調度維持供電。

台電說明，403強震對發電機組設備造成損害，當日影響超過37萬用戶數，後續接連餘震更加劇了機組內傷跟修復困難。台電動員超過6,500人次全力搶修，地震發生後4小時內，已經恢復了超過95%的停電戶數，更在12小時內達到99.7％的復電比率。台電人在最前線致力修復地震重災區的電力供應，努力不應被抹滅。

至於區域設備故障，也就是配電系統的停電事故，台電分析，從2012年的21,019次持續降低至2023年的6,133次，十年來降低七成，若是跟2022年的8,140次相比，降幅亦達近25%，也是十年來改善幅度最大的一年。未來也將持續推動配電系統強韌計畫，以及全面饋線自動化系統，力求「停電更少、復電更快」，盡力降低停電對民眾的影響。

台電仍要說明，光是配電系統就包含43萬公里線路、逾百萬具變壓器、供電開關、以及上千萬個絕緣礙子等設備，當某一處設備遭遇到天災外力或設備本身故障，就可能引起饋線跳脫、導致小範圍停電。露天的電線會遇到動物影響，地下的電纜故障也會因為要挖開路面，而需要更多修復時間，但台電人都在前線緊急修復。

台電表示，部分政治口水，將配電事故詮釋成缺電，把用了好幾十年的需求管理抹黑曲解，都對電業同仁不公平，也請大家在看到台電同仁深入重災區，在斷垣殘壁間搶修的身影時，除了繼續鞭策台電進步外，也給台電人打拚精神一些公道。

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