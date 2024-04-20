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中經院上修全年CPI增2.3% 持續高於警戒線

聯合報／ 記者陳素玲葉卉軒／台北報導
中華經濟研究院上調全年CPI年增率至2.3%。 圖／聯合報系資料照片
中華經濟研究院上調全年CPI年增率至2.3%。 圖／聯合報系資料照片

中經院昨日公布最新經濟預測，看好AI（人工智慧）科技應用需求強勁，有利科技產品出口擴增，中經院院長葉俊顯形容國內經濟情勢將「揚帆啟航」，今年台灣經濟成長率上修至百分之三點三八，成長模式呈現內外皆溫。不過，主要因地緣政治風險加大，進口物價及電價上漲推升，今年消費者物價指數（CPI）上漲率預估值調升至百分之二點三，持續高於百分之二通膨警戒線。

中經院上調經濟成長率至百分之三點三八，主要是境外需求貢獻增加，卻下調內需貢獻。對此，葉俊顯指出，主要原因是民間投資受央行意外升息半碼影響，另外，廠商對投資也有質疑，並不是衰退，而是廠商希望出口達一定程度後，再慢慢增加投資。

另外，中經院此次對民間投資的預測則是小幅負成長百分之○點二。葉俊顯說明，雖然庫存去化漸有改善，但因地緣政治干擾，且央行意外升息，造成廠商資金成本壓力未見減緩，使得廠商投資略有遲疑。

葉俊顯說，因節能減排、都更、電源開發等投資需求持續，基期偏低影響，以及公部門投資成長挹注下，今年國內固定資本形成年增率為百分之一點四三，對經濟成長由二○二三年的負貢獻轉為正貢獻○點三個百分點。但民間投資則為小幅負成長百分之○點二，主要支撐動能是來自於二○二四年政府投資與公營事業投資實質投入一點○二兆元、年增百分之八點三九。

民間消費動能否維持？葉俊顯說，近年國內旅遊成本增加，花蓮強震後旅遊消費轉往國外，電價又上漲，都影響到內需消費。

花蓮強震 電價

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