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台電安全度過415供電危機代價出爐 花了2400萬元

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台電以2400萬元代價度過415供電危機。圖／聯合報系資料照片
台電以2400萬元代價度過415供電危機。圖／聯合報系資料照片

為度過415供電危機，台電當天緊急啟動需量反機機制，向用電大戶買電，台電總經理王耀庭19日受訪時表示，當天是以每度最高12元買電，總計花費約2400萬元，他同時表示，離島發電一度超過10元更貴，被說成台電以10元、12元高價買電，並不公平。

4月3日花蓮大地震當天並未造成限電危機，但15日當天同時有4部機組跳脫，備轉容量率最低剩3％，一時間陷入全台分區限電危機，台電緊急啟動需量競價加碼向用電大戶購回電力，由於彈性加碼2成，以至於最高以12元買電，價格遠高於台電平均電價，引發立委關注，並要求台電盡快計算，到底花了多少錢緊急買電。

王耀庭19日出席工研院打造淨零時代競爭力論壇受訪表示，因應15日傍晚5時51分、6時16分機組故障危機，影響180多萬瓩的電力供應，當天執行需量反應措施，以每度最高加價2成後12元買電，共花費約2400萬元，賣家中有十多家是大型企業，包括半導體、電子、石化、鋼鐵業。

王耀庭表示，需量反應所需經費是用電價回饋方式處理，此次地震發生當日僅8部機組跳機，影響320萬瓩左右電力，但地震會導致鍋爐內傷，台電目前已完成鍋爐外檢查。

台電 地震

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