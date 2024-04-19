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通膨再起？ 中經院大幅上調全年 CPI 年增率至2.3%

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

中華經濟研究院19日發布最新經濟預測，此次中經院大幅上調全年CPI年增率至2.3%，為目前國內各預測機構最高，是否意味通膨又來襲？對此，中經院院長葉俊顯指出，國內物價部分，因地緣政治不安，農工原物料價格走揚，透過進口價格推升通膨力道，又加上電價調漲等因素也有推升壓力。

中經院預估今年國內消費者物價指數（CPI）年增率為2.30%，不僅較1月預估的1.88%大幅上修0.42個百分點，與通膨纏身的2023年CPI達2.49%，僅差距0.19 個百分點，顯示通膨怪獸近期再度現身，不僅美國聯準會(Fed)恐今年不降息，我國央行則已超前部屬3月升息半碼，中經院今作出示警。

中央大學財務金融學系教授葉錦徽則指出，台灣通貨膨脹已出現結構性變化，短期受到電價調漲、區域性的衝突與對供應鏈，以及通膨預期等因素影響；長期還將受到產業結構因應地緣政治區域化的重組、人口結構與勞動市場板塊移動的改變，以及碳費開徵與碳邊境機制所致的綠色通膨影響。

消費者物價指數 美國聯準會 通膨

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