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王健全：若中東衝突擴大 恐衝擊全球經濟1個百分點

中央社／ 台北19日電

台積電股價重挫、以色列飛彈攻擊，台股一度下殺逾千點。中經院副院長王健全引用國際機構推估指出，若中東衝突擴大至波斯灣戰爭的規模，將衝擊全球經濟成長達1個百分點，不過美國正值選舉年，不樂見戰事擴大，對台股衝擊應該只是短期影響。

台積電法說會下修全球半導體展望，加上以色列飛彈攻擊讓中東衝突再升溫，台股今天開盤就摜破2萬點大關，盤中一度下探19291.88點，崩跌逾千點。

王健全分析，今天台股重挫逾千點，部分是台積電下滑的因素，更主要是中東緊張局勢衝擊；台積電是台股權值王，以今天大跌58元推算，拖累加權指數約400多點，顯見中東戰事影響更大。

王健全引用國際機構推估，指出如果戰場侷限在以色列與哈瑪斯之間，對全球經濟成長率的影響估0.1個百分點，但若擴大至波斯灣戰爭的規模，將衝擊全球經濟成長達1個百分點。

不過王健全認為，美國今年是選舉年，政府不樂見戰事擴大，美國政府已經要求以色列要自制，戰局應該不至於太失控。

中經院院長葉俊顯則說，今天台股跌逾1000點，應該是受到以色列對伊朗發動攻擊影響，台股受消息面衝擊，當然會震盪，但這偏向金融面，實體經濟仍維持穩步向前的趨勢。

中經院今天發布經濟預測，上修台灣2024年經濟成長率至3.38%，高於1月的預測值3.10%，且認為出口好轉之下，今年經濟「揚帆啟航」。

以色列 台積電 台股

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