談勞保年改 準勞長何佩珊：政府在勞保不會倒

準閣揆卓榮泰19日宣布新一波內閣人事，勞動部長由行政院副秘書長何佩珊接任，外界關心未來她將如何處理勞保年改議題，何佩珊說，未來將持續發展經濟，稅收持續創高，更有能力挹注勞保。

勞保年改議題一直是外界關心議題，未來勞動部長也勢必要面對到此議題，何佩珊身為候任勞動部長，她今日也針對此議題表示，因為她還在現任團隊，要跟大家報告的是，在蔡總統領導下，政府展現了發展經濟的決心，同時也展現行政團隊的革新效率，其中最關鍵的，就是展現在對勞保財務的改革。

何佩珊表示，2020年時，前閣揆蘇貞昌做了史上第一次對勞保財務的撥補的決定，從2020年到2024年在現任部長許銘春領導下，政府對勞保已經挹注2,670億；再加上蔡總統的領導下，台灣成功持續發展經濟，所以經濟成長率在亞洲國家裡是相對優等生，因為如此勞保基金的財務達成1,100億的收入，這是史上前所未有的。

何佩珊也提到，截至今年3月，勞保累存餘額已破兆元新高，因此只要未來政府在勞保是不可能倒，這點要請廣大的勞工朋友要對現在的政府有信心，對未來準院長卓榮泰領導的內閣有信心，「因為我們未來一定有能力持續發展經濟，有了經濟發展、稅收持續創新高，更有能力挹注勞保。

除了勞保議題，對於健保議題，準衛福部長邱泰源也表示，感謝過去政府跟團體一起攜手把健保做好，未來健保面對老人化社會將會有很多醫療需求，壓力非常大，目前的執政黨政府也一直在多元化挹注。未來，相信新的團隊也會用盡辦法在健康台灣的努力下，多方尋求挹注把健保永續，多方的溝通，讓社會更團結。

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