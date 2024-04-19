通膨又來襲？中經院大幅上修全年CPI至2.3%，各預測機構最高
中經院今天發布最新2024年台灣經濟成長率預測，在全球經濟因地緣政治干擾加劇，金融市場走勢震盪下，預估今年全年經濟成長率為3.38%，雖較年初上修，仍處相對悲觀。CPI年增率從1.88%大幅上修到2.3%，主要是地緣政治風險加大，進口物價及電價上漲因素推升。
中經院表示，2024 年全球商品貿易緩復甦，尤其 AI 產品需求強勁，有利科技產品出口擴增。台灣經濟成長率在出口擴張、民間消費持續熱絡帶動下，經濟成長率約3.38%。各季經濟成長走勢因基期因素逐季走緩，年增率分別為 5.57%、3.55%、3.00%、1.66%，成長模式「內外皆溫」，國內需求與國外淨需求貢獻各為 2.10、1.28 個百分點。
民間消費方面，歷經2023年之高成長8.32%，2024年成長承壓。但因股市交易熱絡，財富效果以及手續費持續挹注支出成長，預估成長率約2.09%，貢獻0.97個百分點。
投資方面，雖然庫存去化漸有改善，但因地緣政治干擾，且資金成本壓力未見減緩，廠商投資略有遲疑。不過，因節能減排、都更、電源開發等投資需求持續，基期偏低影響，以及公部門投資成長挹注下，國內固定資本形成 2024年之年增率為1.43%，對經濟成長由2023年之負貢獻轉為正貢獻0.30個百分點。不過，民間投資則為小幅負成長 0.20%。
中經院表示，商品貿易雖因全球商品出口轉正，在AI需求帶動以及基期偏低情形下，2024年海關出口年增率可望達7.89%；而進口成長則因廠商投資猶有遲疑，引申需求相對和緩情形下，進口年增率約 5.27%。
有關商品與服務輸出、輸入，由於商品貿易成長漸復，跨境旅遊持續活絡帶動服務輸出、輸入成長，2024年輸出、輸入年增率分別為 5.63%、4.41%。而國外淨需求，因輸出成長高於輸入，貿易順差持續擴大，規模約新台幣3.60兆元，年增9.65%。
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