蘇俊賓：歡迎大矽谷 迫切需水電

針對桃園市連續發生多起大規模停電，引發桃園市長張善政前天怒轟能源政策荒腔走板「上梁不正下梁歪」。台電副總經理蔡志孟昨天表示，停電主要是設備故障及地下電纜老化，也有樹木倒塌影響等，但多數停電區域都在五分鐘內復電，其餘正積極搶修中。經濟部長王美花昨也強調桃園停電不是因為缺電，而是配電裝備壞掉，跟供電完全無關，大家應該要就事論事。

繼四月十六、十七日，昨一早桃園龍潭、桃園區又有近萬戶沒電可用，石門水庫蓄水率也僅剩百分之廿四左右，桃園市副市長蘇俊賓表示，行政院一個多月前通過桃竹苗大矽谷計畫，稱要優化園區硬體建設，政策立意良善，市府都支持，但他要扮演「烏鴉」，因大矽谷中的桃竹苗四縣市，桃園就業人口就超過百分之五十五，水、電、醫療和交通等缺口若未預先部署，產業環境將更加嚴峻。「我們歡迎大矽谷，但更迫切需要配套。」蘇俊賓說，目前電力與水資源部署與未來的大矽谷規畫落差太大，現在才四月中旬，還沒到真正的夏天，卻已感受到用電不穩定，桃園多地大停電，石門水庫水位持續下降，都讓市府繃緊神經。

蘇俊賓也喊話新內閣，應認真思考資源配置，追求亮點產業計畫同時，該有的配套政策也要同步上路。

另一位副市長王明鉅則說，桃園連三天停電，台電都稱原因是「饋線跳脫」，台電因為賠錢，到底有多少經費花在維修基礎設備上，外界不得而知，頻繁的跳電和供電減壓會不會造成進一步傷害，也令人質疑，中央應有所因應。

石門水庫水位持續下探，王明鉅說，桃園水資源回收處理中心處理好的放流水每天約有十萬公噸，若能作為農業灌溉，對節省水庫用水有很大幫助；但中央認為放流水氮氨濃度較高，有所顧慮，而這些成分正是植物需要的肥料，稻米口感或產量都比單純用河水的對照組好很多，盼中央可改變思維。

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