台商資金棄陸轉海外 投資國際大增7,686億
金管會昨（18）日公布，上市櫃公司2023年在大陸投資收益匯回台灣金額達1,502億元，同時投資海外市場（不含大陸）大舉增加7,686億元，兩數字同步飆新高，顯示台商資金版圖出現大挪移，正從大陸市場抽腿、加碼投資海外。
這樣的趨勢已是第兩年，2022年已出現上市櫃公司棄陸回台、再轉赴海外市場，2023年則再加劇。金融圈認為，在大陸經濟結構尚未出現反轉，台積電等積極赴美日設廠下，「棄陸、轉海外」情況將會持續。
銀行主管坦言，大陸外患有供應鏈移轉、科技封鎖，內憂有房市爆雷、消費市場成長力道面臨瓶頸，內憂外患讓大陸經濟結構出現20年來最大困境。
反觀低階電子、傳產業紛紛轉進東南亞市場，中階電子廠生產回流台灣，台積電（2330）等高階電子業轉赴美日設廠，海外市場商機正蓬勃。
銀行圈認為，中美貿易與科技競爭未歇，未來台商投資重心除一部分回台、也會找尋低關稅的如越南等東南亞市場，棄大陸回台或轉赴海外市場的投資趨勢恐會更加明顯。
金管會昨公布2023年上市櫃公司赴大陸和海外投資情況。到2023年底共有1,209家上市櫃公司赴大陸投資，全年投資收益匯回1,502億元，改寫史上新高，連兩年匯回金額衝破千億元。
證期局副局長黃厚銘說，投資收益匯回主因是配合集團資金規劃策略，將盈餘、現金股利匯回，上市、上櫃分別以其他電子業及電子零組件業累計匯回金額較大。
數據顯示，上市櫃公司赴大陸市場累計原始投資額是2兆7,356億元，累計匯回投資收益8,542億元，占比31%也是史上新高，顯示台商赴大陸投資後、有近三分之一收益全部匯回台灣母集團，重新資金分配。
上市櫃公司將大陸市場賺的錢轉回母集團同時，也加大海外市場投資。據金管會統計，2023年底上市櫃公司累計赴海外市場（不含大陸）投資共8兆6,193億元，較2022年增加7,686億元，創史上新高。
黃厚銘說，上市櫃公司增加海外市場投資，主因是併購取得海外子公司或海外子公司有營運資金需求、參與現增所致，又以半導體投資額較大。
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