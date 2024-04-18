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僑外生就業媒合會登場 經濟部助台積電等大廠攬才

中央社／ 台北18日電

為協助企業招募人才，經濟部今天舉辦今年首場僑外生在台就業媒合會，吸引台積電、億光電子、和碩、緯穎等近50家企業，釋出逾300個職缺，460僑外生報名參加，促成一對一面談超過500人次。

因應國內產業發展及企業海外佈局的人才需求，經濟部以Contact TAIWAN網站作為協助企業與外國專業人才的媒合平台，也將於5月30日、6月19日及10月3日分別在新竹、台中及台南辦理媒合會。

經濟部投資促進司今天透過新聞稿表示，在台留學僑外生每年約6萬人，在台求學，熟悉台灣及母國語言、文化及市場，為企業延攬外國人才的重要來源。

為協助各領域企業延攬僑外生留台工作，投資促進司今天舉辦年度首場Contact TAIWAN 「僑外生在台就業媒合會」，參加廠商主要為電子電機、半導體、資通訊及精密機械等產業，代表性廠商包括台積電、億光電子、和碩、緯穎科技、圓剛科技、台灣大哥大、葡萄王生技、台灣艾納康及特力集團等。

與會人才則來自台大、台科大、北科大、清華、高雄第一科大、明新科大及政大等校，主要為印度、印尼、越南等國籍僑外生，由於對台灣產業前景具信心，選擇在台展開職涯新生活。

投資促進司表示，隨著全球產業朝區域化及短鏈化發展，台灣企業不斷轉型創新，更需提升在國際市場的競爭優勢，而僑外生的多元文化背景及國際視野，成為台灣企業佈局海外不可或缺的助力。

除依企業需求舉辦各項海內外攬才活動，投資促進司表示，也會結合經濟部駐外單位加強與當地大學合作，協助企業拓展延攬外國專業人才的多元管道，提升國際競爭力。

僑委會 經濟部

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