【重磅快評】蔡政府說不缺電 新經長「只能相信」嗎

準閣揆卓榮泰宣布財經內閣時強調，未來行動創新AI團隊將以「穩定供電」作為第一要務，並特別要求準經濟部長郭智輝「確保不會缺電」；郭智輝則說，他來自民間，對「五缺」問題感受很多。兩人還沒上任，不小心就說破了蔡政府能源政策的亂象。

蔡英文總統說不缺電，經濟部長王美花也吹噓能源轉型成功，但王美花還在為四一五北台灣差點大停電找理由時，三天五度停電已讓憤怒的桃園人灌爆蔡英文臉書，要求誰說不缺電的快出來解決。

誰出來解決？當然是卓榮泰和郭智輝。如果不是蔡政府能源供應走鋼索，卓榮泰為何將「穩定供電」列為第一要務，更要準經長上任前先「確保不會缺電」？如果真的不缺電，難道郭智輝在民間對「五缺」的感受攏係假？

四一五北台灣差點大停電，台電手忙腳亂，緊急通報全面進入供電警戒，連台積電都必須緊急支援，原來護國神山還要護到非核家園；興達電廠也火力全開，高雄人被迫用肺發電來協助度過供電難關；台電甚至把腦筋動到水情已經極為吃緊的石門水庫，要求多發電。

卓榮泰和郭智輝不經意戳破了蔡政府不缺電的假象。但蔡英文說，2024以後就不干她的事了，所以爛攤子還是要賴政府和卓內閣來收拾。

卓榮泰說穩定供電是第一要務，但如果賴政府不把非核神主牌移走，不調整失敗的能源政策，也不改變扭曲的能源配比，所謂穩定供電，仍然是給新經長和台電的不可能任務。

郭智輝的「五缺」感受，直接打臉蔡英文和王美花的謊言；但這是初踏政治叢林的老實話，等他不再是小白兔後，會不會也學王美花說沒有缺電？

不過，郭智輝很快顯現了政治進化的智慧。今天，他就說已開始訪問各產業，將綜合相關意見，評估台灣是否缺電，需要多少電才能滿足產業需求，上任後將提出完整的報告。至於核電廠是否要延役，現在還沒法判斷，若要延役須全民共識，並確保安全。

郭智輝被稱「斜槓經濟人」，跨足深耕半導體和光電領域，台灣缺不缺電、核電廠應否延役，他的「五缺」感受最真切；隔二天卻說還要評估、還沒法判斷。也許他該先回答半導體業者想自建核電廠的問題；並且解釋一下，他經營的光電生意和賴政府的能源政策，有沒有利益衝突或須利益迴避的問題？

蔡政府說不缺電，台積電董事長劉德音說，「我們只能相信」；賴政府要上場了，郭智輝也「只能相信」嗎？台灣人民還是「只能相信」嗎？

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