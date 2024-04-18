快訊

虐死1歲童…保母「姊妹檔」有逃亡串證之虞 裁定羈押禁見

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為發電多放水？台電駁「用水優先」：水庫供水配合需求、順便發電

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
石門水庫水位低迷，今晨下雨，上千人同時觀看桃園觀光導覽網石門水庫即時影像，意外刷新同時間最高觀看人數排行榜。圖／翻攝自桃園觀光導覽網即時影像
石門水庫水位低迷，今晨下雨，上千人同時觀看桃園觀光導覽網石門水庫即時影像，意外刷新同時間最高觀看人數排行榜。圖／翻攝自桃園觀光導覽網即時影像

針對外界報導台電於現今水情緊迫下仍放水發電，台電強調，從來沒有「為了發電多放水」，而是因應夜間用電尖峰調整放水時段。台灣各水庫的放水發電，完全依照下游民生、農業等用水需求來規劃安排，台電依照供水需求指令，由用水單位先決定一天要供多少水，才會來規劃要怎麼樣在水庫供水同時進行發電，每一滴寶貴水資源都沒有浪費。

台電表示，水力發電一直以來都是「用水優先」，配合民生及灌溉需求供水的同時進行發電。且台電目前調度水力發電大多於夜尖峰，發電後尾水再供應下游，不會影響民生用水需求。以15日石門水庫調度發電為例，台電依據當日用水需求總量，集中安排於傍晚發電，發電後尾水排至後池堰，再由後池堰定量供下游民生、農業使用。

台電說明，大甲溪流域的水力發電模式屬於「慣常水力發電」，從最上游的德基水庫，放水做第一次發電，然後水往下流，到了青山壩會再發一次電，整個大甲溪流域，總共有五個發電廠，等於這1滴水會經過5座發電廠，發5次電，最後水流到石岡壩才來調節放水，供應下游用水需求。水力發電是在滿足用水需求之下，同時可因應用電需求進行發電，發揮水資源的最大效益。

台電指出，另一種「抽蓄水力發電」，則是透過上、下池水位落差位能與電能間能量相互的轉換。把水放到下池的時候發電，再把水抽到上池來儲能充電，表面上一加一減好像沒有增加電力，但只要選在用電尖峰發電，在離峰時段充電，便可大幅提升台電調度電力的彈性，可謂是一顆龐大的天然儲能電池。

​台電進一步說明，以日月潭的抽蓄水力機組為例，近年為了支援夜尖峰時段用電需求，藉由蓄存在明湖下池壩和明潭下池壩兩座水庫中的水量，白天時利用充沛的太陽光電將水抽回日月潭水庫，夜間則依用電需求放水發電，等同是把白天的光電給存起來、重複循環使用，1滴水等於可以發N次電。

台電 太陽光電 日月潭 水資源 石門水庫

延伸閱讀

大雨沒用…石門水庫水位低迷還供水發電 專家：應替農民另找水源

台電千億補貼有望？去年度歲計賸餘1,530億

驚險度過415供電危機 代價曝光：1度電最多豪砸12元

桃園台北今早停電共4起…影響1.1萬戶 台電：絕大多數已復電

相關新聞

水位大降仍以水力發電？台電駁「為發電多放水」：用水優先同時順便發電

近期大旱罩頂，水庫水位大降，有立委批評，水情已緊迫，台電不宜再以水力發電。台電18日表示，從來沒有「為了發電多放水」，而...

【重磅快評】強韌電網花千億 換來桃園3天停電5次？

桃園市3天停電5次，市長張善政砲轟中央能源政策有問題，系統維護、基礎措施也沒到位，呼籲新政府檢討；經濟部長王美花反駁，指...

【重磅快評】蔡政府說不缺電 新經長「只能相信」嗎

準閣揆卓榮泰宣布財經內閣時強調，未來行動創新AI團隊將以「穩定供電」作為第一要務，並特別要求準經濟部長郭智輝「確保不會缺...

為發電多放水？台電駁「用水優先」：水庫供水配合需求、順便發電

針對外界報導台電於現今水情緊迫下仍放水發電，台電強調，從來沒有「為了發電多放水」，而是因應夜間用電尖峰調整放水時段。台灣...

動作要快！經部瓦斯爐、熱水器補助已破9成 僅剩2.3萬台額度

經濟部18日表示，2024「住宅燃氣器具節能產品補助」受理進度已達90%，預計還有2.3萬台補助額度，補助專屬網站(ht...

性騷被申訴人暫停職務期間 不得調整投保薪資

性別平等工作法3月8日上路，讓雇主進行性騷行政調查時，可暫停被申訴人的職務，勞動部今天說，這段期間雇主仍應替被申訴人加保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。