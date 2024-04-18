快訊

空軍P-3訓練驚傳意外 小牛飛彈練習彈「不明原因」掉入海中

下班注意！3縣市大雨特報 強降雨恐持續至晚間

影／女推輪椅叔叔領貸款「逼簽字」...銀行員急報警 意外揭恐怖真相

動作要快！經部瓦斯爐、熱水器補助已破9成 僅剩2.3萬台額度

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部18日表示，2024「住宅燃氣器具節能產品補助」受理進度已達90%，預計還有2.3萬台補助額度。圖／截自補助專屬網站
經濟部18日表示，2024「住宅燃氣器具節能產品補助」受理進度已達90%，預計還有2.3萬台補助額度。圖／截自補助專屬網站

經濟部18日表示，2024「住宅燃氣器具節能產品補助」受理進度已達90%，預計還有2.3萬台補助額度，補助專屬網站已同步公告剩餘補助經費，將受理民眾申請至經費用罄當日為止，呼籲民眾把握政府補助機會，購置節能瓦斯爐及瓦斯熱水器，節約住家燃氣使用，同時提升居家消防安全。

經濟部能源署表示，民眾自2024年1月1日起凡購買符合1、2級能效的瓦斯爐及瓦斯熱水器，每台申請可獲1,000元至3,000元補助。同一電號之住宅用戶最多可申請一台瓦斯爐及瓦斯熱水器，合計最高補助5,000元。經濟部今年共編列3.6億元補助預算，如經費用罄將會提前截止，目前累計受理19.9萬台，預估尚有2.3萬台可供民眾申請。

經濟部為了讓民眾瞭解補助實施進度，自3月26日起於補助專屬網站公告剩餘補助經費，且每日定時更新數值，民眾可隨時上網查看。能源署特別提醒，剩餘補助經費歸零當日即為補助申請最後一日，郵寄申請件以郵戳日期為憑，線上申請件自隔日零時起停止受理作業，請民眾務必留意申請時限，以免錯失補助機會。

已購買瓦斯爐或瓦斯熱水器的民眾，應依補助作業要點規定，備妥身分證件、存摺、裝機地址電費單、統一發票(或收據)等資料，利用補助專屬網站「線上申請」服務進行申辦，或填妥補助申請表並檢附上述申辦文件影本，以掛號郵寄至專用郵政信箱(板橋郵政68-123號信箱)。

能源署指出，今年度建置線上申請系統，使用者進入系統通過手機驗證後，依序輸入申請資料並上傳文件圖檔，確認資料無誤送出後即完成申請程序，全程無紙化作業，且即時受理立案，比郵寄申請更方便，還可加快案件審核速度。目前網路申請比例高達80%以上，推薦民眾優先採用。

能源署也提醒，申請補助使用的資料文件，無論是拍照或影印，應確保資料內容清晰可辨，避免後續補件情形；發票(或收據)影本應載明購買產品的完整型號，以利確認產品補助金額，建議可一併檢附能源效率分級標示貼紙影本。

補助辦理期間，如有任何申請問題，補助專屬網站提供「問與答」 、「懶人包」及「申請範例」，民眾可參閱相關指引說明，或透過「進度查詢」功能查看案件處理現況。另可直接撥打諮詢專線電話02-2955-9666，由專業客服人員提供即時協助，民眾可多加利用各項補助便民措施。

經濟部 電費

延伸閱讀

川渝居民換燃氣表後費用暴增 名編劇：不在家卻有500立方用量

中小企業加薪可抵稅 延長至122年

綠色行動力論壇5月2日登場／莊銘池：數位、淨零轉型 一步到位

汰舊節能補助重點，不是冰箱、冷氣，而是家中不可少的「1家電」！

相關新聞

水位大降仍以水力發電？台電駁「為發電多放水」：用水優先同時順便發電

近期大旱罩頂，水庫水位大降，有立委批評，水情已緊迫，台電不宜再以水力發電。台電18日表示，從來沒有「為了發電多放水」，而...

【重磅快評】強韌電網花千億 換來桃園3天停電5次？

桃園市3天停電5次，市長張善政砲轟中央能源政策有問題，系統維護、基礎措施也沒到位，呼籲新政府檢討；經濟部長王美花反駁，指...

性騷被申訴人暫停職務期間 不得調整投保薪資

性別平等工作法3月8日上路，讓雇主進行性騷行政調查時，可暫停被申訴人的職務，勞動部今天說，這段期間雇主仍應替被申訴人加保...

水情吃緊仍「放水發電」？台電澄清：配合用水需求發電

外界關心水情吃緊仍放水發電，台電澄清，從未為了發電多放水，而是因應夜間用電尖峰調整放水時段；台灣各水庫的放水發電完全是依...

貧富差距20倍以上？朱澤民證實「最新調查」快發布了

我國貧富差距擴大至20倍？行政院主計長朱澤民18日證實，消失30年的「家庭財富分配統計」要回歸了，至於調查結果，依規定要...

3萬元房貸補貼方案 內政部：49萬件146億元 六都占73％

內政部今天在於行政院院會報告「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例-中產以下自用住宅貸款戶支持專案」執行情形...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。