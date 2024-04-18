性騷被申訴人暫停職務期間 不得調整投保薪資
性別平等工作法3月8日上路，讓雇主進行性騷行政調查時，可暫停被申訴人的職務，勞動部今天說，這段期間雇主仍應替被申訴人加保，且不得調整其投保薪資。
性別平等工作法規定，雇主具有防治性騷擾義務，在行政調查期間，性騷擾被申訴人若具權勢地位且情節重大，在進行調查期間有先行停止或調整職務必要時，雇主可暫時停止或調整被申訴人職務；經調查未認定為性騷擾者，停止職務期間的薪資，則應予補發。
勞動部勞動保險司司長陳美女今天告訴中央社記者，被申訴人在停職期間雖然是留職停薪狀態，沒有工作也沒有薪水，但勞工保險屬強制性在職保險，只要是僱傭關係存續期間，雇主仍應依規定為所屬勞工辦理加保。
陳美女也說，過去曾有雇主為節省保費而調整因傷病住院勞工的投保薪資，因此過去已經明文規定不得調整這類情形的投保薪資。
陳美女說，同樣為保障被申訴人保險權益，這段期間雇主也不得調整被申訴人的投保薪資，後續將進行相關法規作業修法，避免影響勞工保險權益。
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