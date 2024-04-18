快訊

空軍P-3訓練驚傳意外 小牛飛彈練習彈「不明原因」掉入海中

下班注意！3縣市大雨特報 強降雨恐持續至晚間

影／女推輪椅叔叔領貸款「逼簽字」...銀行員急報警 意外揭恐怖真相

水情吃緊仍「放水發電」？台電澄清：配合用水需求發電

中央社／ 台北18日電
外界關心水情吃緊仍放水發電，台電澄清，從未為了發電多放水，而是因應夜間用電尖峰調整放水時段；台灣各水庫的放水發電完全是依照下游民生、農業等用水需求指定，在水庫供水同時進行發電。圖／本報資料照片
外界關心水情吃緊仍放水發電，台電澄清，從未為了發電多放水，而是因應夜間用電尖峰調整放水時段；台灣各水庫的放水發電完全是依照下游民生、農業等用水需求指定，在水庫供水同時進行發電。圖／本報資料照片

外界關心水情吃緊仍放水發電，台電澄清，從未為了發電多放水，而是因應夜間用電尖峰調整放水時段；台灣各水庫的放水發電完全是依照下游民生、農業等用水需求指定，在水庫供水同時進行發電。

台電透過新聞稿說明，水力發電一直以來都是「用水優先」，配合民生及灌溉需求供水的同時進行發電；且台電目前調度水力發電大多於夜尖峰，發電後尾水再供應下游，不會影響民生用水需求。

以15日石門水庫調度發電為例，台電依據當日用水需求總量，集中安排於傍晚發電，發電後尾水排至後池堰，再由後池堰定量供下游民生、農業使用。

台電解釋，大甲溪流域的水力發電模式屬於「慣常水力發電」，從最上游的德基水庫，放水做第一次發電，然後水往下流，到了青山壩會再發一次電。整個大甲溪流域總共有5個發電廠，等於這1滴水會經過5座發電廠、發5次電，最後水流到石岡壩才調節放水，供應下游用水需求。

台電強調，水力發電是在滿足用水需求之下，同時可因應用電需求進行發電，發揮水資源的最大效益。

另一種「抽蓄水力發電」，則是透過上、下池水位落差位能與電能間能量相互的轉換。台電表示，把水放到下池的時候發電，再把水抽到上池來儲能充電，表面上一加一減好像沒有增加電力，但只要選在用電尖峰發電，在離峰時段充電，便可大幅提升台電調度電力的彈性，可說是一顆龐大的天然儲能電池。

台電進一步說，以日月潭的抽蓄水力機組為例，近年為了支援夜尖峰時段用電需求，藉由蓄存在明湖下池壩和明潭下池壩兩座水庫中的水量，白天時利用充沛的太陽光電將水抽回日月潭水庫，夜間則依用電需求放水發電，等同是把白天的光電給存起來、重複循環使用，1滴水等於可以發N次電。

台電 太陽光電 日月潭 石門水庫 電廠

延伸閱讀

台電千億補貼有望？去年度歲計賸餘1,530億

驚險度過415供電危機 代價曝光：1度電最多豪砸12元

桃園台北今早停電共4起…影響1.1萬戶 台電：絕大多數已復電

3天停5次電 藍委轟台電只會喊搶修卻抓不到核心問題

相關新聞

水位大降仍以水力發電？台電駁「為發電多放水」：用水優先同時順便發電

近期大旱罩頂，水庫水位大降，有立委批評，水情已緊迫，台電不宜再以水力發電。台電18日表示，從來沒有「為了發電多放水」，而...

【重磅快評】強韌電網花千億 換來桃園3天停電5次？

桃園市3天停電5次，市長張善政砲轟中央能源政策有問題，系統維護、基礎措施也沒到位，呼籲新政府檢討；經濟部長王美花反駁，指...

動作要快！經部瓦斯爐、熱水器補助已破9成 僅剩2.3萬台額度

經濟部18日表示，2024「住宅燃氣器具節能產品補助」受理進度已達90%，預計還有2.3萬台補助額度，補助專屬網站(ht...

性騷被申訴人暫停職務期間 不得調整投保薪資

性別平等工作法3月8日上路，讓雇主進行性騷行政調查時，可暫停被申訴人的職務，勞動部今天說，這段期間雇主仍應替被申訴人加保...

水情吃緊仍「放水發電」？台電澄清：配合用水需求發電

外界關心水情吃緊仍放水發電，台電澄清，從未為了發電多放水，而是因應夜間用電尖峰調整放水時段；台灣各水庫的放水發電完全是依...

貧富差距20倍以上？朱澤民證實「最新調查」快發布了

我國貧富差距擴大至20倍？行政院主計長朱澤民18日證實，消失30年的「家庭財富分配統計」要回歸了，至於調查結果，依規定要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。