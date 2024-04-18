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鼓勵青年獲技術士證 勞動部核發逾2億獎勵金

中央社／ 台北18日電

全國技術士技能檢定將於23日起報名，勞動部今天說，青年若學習專業職能及取得重點產業技術士證將提供證照獎勵金，截至15日止已核發新台幣2億1526萬元。

113年度第2梯次全國技術士技能檢定將從23日至5月2日止受理報名，受理報名職類包括一般手工電銲、升降機裝修、重機械操作、照顧服務員等47個職類，學科測試預定於7月7日舉行。

勞動部今天發布新聞稿指出，鼓勵青年學習專業職能及取得技術士證並投入國家重點產業工作，發展署去年7月1日展開「青年取得重點產業職類技術士證及穩定就業獎勵試辦計畫」，讓青年可以獲得證照及就業獎勵金。

發展署指出，試辦計畫獎勵對象為15歲至29歲青年，只要取得重點產業相關22職類技術士證者，將核發「證照獎勵金」，獎勵金額度依技術士證各級別取得難易程度分別為甲級2萬元、乙級1萬元及丙級5000元。

其次，青年若取得重點產業相關職類技術士證後，後續也從事重點產業對應行業的工作達90日以上，將再予核發「就業獎勵金」。

勞動部勞動力發展署職能標準及技能檢定組組長黃俐文今天告訴中央社記者，試辦計畫從去年上路以來，共發了3萬4700件證照獎勵，總核發金額為2億1526萬，其中以電軟體體應用、工業電子、機械加工、視覺傳達設計及電腦硬體裝修為申請最大宗。

發展署表示，113年全國技能檢定第2梯次報名日期為113年4月23日至5月2日舉行，青年如有意願報名參加重點產業相關職類技能檢定，都可以把握時間，在上述報名期間內完成報名作業，未來學科及術科測試及格，取得技術士證後，只要符合資格條件，都可向申請相關獎勵金。

勞動部 青年

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