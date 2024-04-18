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民團推融資業法草案 籲政院官方版速出爐送審

中央社／ 台北18日電

針對融資公司借貸問題，卡債受害人自救會及台北律師公會債務清理委員會今天召開記者會，提出民間版融資業法草案，希望給各黨派立委參考，期盼行政院儘速提出官方版草案。

律師、卡債受害人自救會顧問林永頌、趙興偉，以及台灣社會福利總盟秘書長孫一信等人，今天在立法院召開「債務風暴再度來襲、融資業法刻不容緩」記者會，並於會後發布新聞稿，說明民間團體推出的融資業法草案重點。

與會人士說明，民間版融資業法草案重點，包括參考日本的貸金業法，融資業者並不限於公司，包括合夥或獨資的融資業者，都納入該法律規範；融資業法的主管機關是金管會，融資業法所規範的融資業務包括各種借貸、債權轉讓及其媒介等。

民間版融資業法草案重點還包括，融資業者的負責人、業務員、催債人員除了規定學歷或證照的積極資格，也明定一定犯罪者不得擔任的消極資格。此外，融資業者必須經過主管機關許可方可營業，此許可有效期間5年，5年屆期必須再申請許可。

至於利息部分，民間版融資業法草案規定，融資業者貸款的利息上限是年利率20%，不得複利，不得巧取利益，各種名目收受的利益都是利息，違約金參考金管會對信貸的規定，最多9期，前6期上限是利率的10%，後3期上限是利率的20%。

與會團體表示，行政院曾於民國97年提出融資公司法草案，當時立法院並未三讀通過，距今已16年，情境已大不相同，卡債受害人自救會與台北律師公會債務清理委員會經過數月討論，完成融資業法草案初稿，公開給各黨立委參考，也期盼行政院針對各項問題，提出新的官方版融資業法草案，並請立法院召開公聽會，儘速三讀通過。

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