台電千億補貼有望？去年度歲計賸餘1,530億

行政院今（18）日通過主計總處提報之112年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分），實際執行結果，歲入歲出賸餘2,790億元，扣除債務還本1,260億元後，尚有收支賸餘1,530億元。其中1,000億將有望給於台電補貼。

主計總處指出，112年度中央政府總預算歲入2兆5,796億元，歲出2兆6,891億元，歲入歲出差短1,095億元，連同債務還本1,110億元，尚須融資調度2,205億元，以舉借債務1,732億元及移用以前年度歲計賸餘473億元予以彌平。實際執行結果，歲入歲出賸餘2,790億元，扣除債務還本1,260億元後，尚有收支賸餘1,530億元。

其中，營業總收入3兆5,076億元，營業總支出3兆4,468億元，收支相抵淨利608億元，由原預算淨損812億元轉虧為盈，相差1,420億元，主要是中央銀行因外幣資產營運量及收益率較預算數增加，致淨利較預算增加761億元，以及台灣電力股份有限公司淨損較預算減少793億元。

另外，債務基金、特別收入基金及資本計畫基金，基金來源1兆1,592億元，基金用途1兆1,202億元，基金來源與用途相抵賸餘390億元，由原預算短絀22億元轉絀為餘，相差412億元，主要是衛生福利特別收入基金徵收及依法分配收入較預算數增加，致其本期賸餘較預算增加343億元。

先前各界關注去年歲計賸餘是否補貼台電與勞健保，以及補貼額度。當時，行政院發言人林子倫表示，補貼額度朝逾新台幣1,000億元以上來進行，但實際數額必須精算後才會確定，且相關補貼模式是否採取「追加特別預算」方式進行，必須等審計部最後確定後再來討論。如今，歲計剩餘結果已經出爐，對於台電的補貼有望朝1,000億進行。

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