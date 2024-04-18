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經濟部將推加倍券振興花蓮觀光 將在5月上路

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

403地震災後振興方案，經濟部今（18）日指出，鑑於本次地震後花蓮觀光相關產業受創，將投入經費實施災後振興措施，預計5月至10月辦理主題行銷活動及東大門振興夜市券行銷活動，並補助東大門夜市環境品質提升， 推出「好市加倍券」100元可消費200元商品」、夜市振興券8月前往花蓮住宿者，可領取100元的商品券。

403地震後，除了復原重建花蓮地區外，行政院也積極盤點災後振興相關措施，經濟部今（18）日指出，將針對花蓮災後振興方案推就一系列優惠，經濟部指出，先前已經與花蓮縣府開會討論過，為協助當地百年老街商圈、鯉魚潭商圈、石藝大街商圈及花蓮形象商圈等災後復甦，預計將給予此四大商圈補助，每個商圈最多補助50萬。

此外，針對遊客方面，經濟部表示，預計暑假期間有望帶動國旅人潮，將在5月至7月推出好市加倍券，只要前往東大門夜市消費即可拿100元換200元商品券，預計發放1萬8,400份，總預算200萬。

經濟部說，後續8月份則會接續推出夜市振興券，針對到花蓮旅遊的觀光客，提供住宿證明後可向東大門夜市換取100元的商品券，預計發出1萬5,000份。

除了經濟部以外，交通部目前也正在研擬相關的振興方案，目前正由觀光署針對花蓮縣府提出的方案作評估，將朝三方向研擬，第一波就是受災戶安置，對於災民住在旅館或民宿，給予媒合，這部分會補助業者，第二波就是業者融資，第三波則是振興方案，會朝向自由行、團客或是境外包機獎勵來思考，另外，結合公共運輸的相關方案也會進行討論，預計行政院近期會召開會議討論。

夜市 經濟部 觀光

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