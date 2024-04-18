桃園連續停電 經濟部：設備故障及地下電纜老化

桃園市不同行政區連續3天發生停電，台電副總經理蔡志孟今天說，停電主要是設備故障，以及地下電纜老化，也有樹木倒塌影響等等，但多數停電區域都在5分鐘內復電，其餘正積極搶修中。

桃園市大園區、中壢區青埔地區、桃園區藝文特區，以及龍潭區近3天分別發生停電情形。經濟部次長陳正祺今天出席政院會後記者會表示，停電主要是裝置設備故障，不是供電問題，台電人員也儘速搶修。

蔡志孟列席記者會時也說明，桃園今天停電主要是設備故障，以及地下電纜老化，今天也有樹木因為雷雨倒塌而影響線路的情況，不過大多數停電都在5分鐘內復電，其餘正由台電人員積極搶修中。

此外，經濟部長王美花今天在立法院受訪時也表示，桃園停電事故是配電設備損壞，與供電完全沒關，希望大家就事論事。

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