驚險度過415供電危機 代價曝光：1度電最多豪砸12元

本周一（15日）傍晚5、6點，台電一連4部機組跳電，備轉容量率陡降至3％，台電緊急啟動需量競價，向用電大戶請求支援電力，1度電付費8元至12元不等，至於台電花了多少錢向用電大戶調用電力？台電總經理王耀庭今天說，「我們還沒算」。

15日當天，傍晚5點多，大潭8號機跳脫，先損失110萬瓩電力供應，傍晚6點，明潭4、5、6號機一起跳機，再損80萬瓩供電力力，備轉容量低至3％，瀕臨全國分區限電危機。

立委楊瓊櫻今日在經濟委員會質詢台電，這次限電危機中，用電大戶配合支援發電的狀況，以及台電花費成本。王耀庭答詢指出，「有的大概8塊錢 有的是比較貴的是10塊錢」，楊瓊櫻進一步追問，是不是有一度12元的電價？王耀庭才說有，臨時調度過來的有用到12元。

從15日向用電大戶調用電力迄今已經過2天，但台電仍無法計算出到底花了多少錢向用電大戶買電，王耀庭回答楊瓊櫻質詢時表示，「我們還沒有算，等算出來再來回報」。

台電4月起調漲電價後，平均電價為3.4518元，但這次以最多每度12元代價向用電大戶調度電力避免分區限電，付出代價不少。

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