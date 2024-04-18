唐鳳下台前與Open AI等大廠開會 共商AI快速發展解決之道

儘管數位部長唐鳳即將卸下部長一職，數位部昨（17日）邀請國際國際AI廠商參與線上會議，仍由唐鳳主持，針對生成式AI快速發展可能對社會造成的影響與解決方式等議題，與國際大廠交流，包括Meta、Google、Microsoft、OpenAI等企業均派員與會。

數位部今天公布與會廠商兩點共識如下：

（一）與會的國際廠商皆認同AI須具備可信任、準確性及安全等重要特性，並指出開發語言模型過程中，皆有團隊負責對轄屬模型進行持續性測試與訓練調整，以符合可信賴AI系統的期待。對於數位部邀請將其開發中的語言模型，提供本部數位產業署成立的AI評測中心，以應用程式界面進行評測，與會者皆持正向態度，Meta與OpenAI並已初步同意。

（二）在大型平台對於生成式AI內容進行分析及辨別方面，國際廠商皆在會中提出已建立或即將導入的相關作法，包括偵測及浮水印（如 SynthID）、電子簽章溯源機制（如 C2PA）、使用者檢舉機制，以及醒目提示為AI生成內容等作法；例如Google已對AI生成的廣告及YouTube影片內容進行標註、Meta即將針對AI生成資訊進行標註及查核、OpenAI亦將持續導入電子簽章溯源機制，以促進資訊完整性。

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