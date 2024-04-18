數位部邀國際 AI 廠商開會 達成兩共識

面對AI浪潮來襲，數位部也在昨日邀請國際AI廠商開會，數位部指出，針對生成式AI快速發展可能對社會造成的影響與解決方式等議題，數位部於3月23日舉辦公民審議活動，收集各界意見。昨（17）日進一步邀請國際AI廠商參與線上會議，由數位部部長唐鳳主持，對相關推動作法進行交流，包括Meta、Google、Microsoft、OpenAI等均派員與會。

數位部說明，與會各國際廠商已達成部分共識，首先，與會的國際廠商皆認同AI須具備可信任、準確性及安全等重要特性，並指出開發語言模型過程中，皆有團隊負責對轄屬模型進行持續性測試與訓練調整，以符合可信賴AI系統的期待。對於數位部邀請將其開發中的語言模型，提供數位產業署成立的AI評測中心，以應用程式界面進行評測，與會者皆持正向態度，Meta與OpenAI並已初步同意。

其次，在大型平台對於生成式AI內容進行分析及辨別方面，國際廠商皆在會中提出已建立或即將導入的相關作法，包括偵測及浮水印（如 SynthID）、電子簽章溯源機制（如 C2PA）、使用者檢舉機制，以及醒目提示為AI生成內容等作法；例如Google已對AI生成的廣告及YouTube影片內容進行標註、Meta即將針對AI生成資訊進行標註及查核、OpenAI亦將持續導入電子簽章溯源機制，以促進資訊完整性。

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