楊金龍指通膨結構改變 朱澤民：某些價格的確下不來

針對中央銀行總裁楊金龍之前表示，未來若消費者物價指數（CPI）年增率長期處於1.5%-2%，意味通膨結構改變，立委今天關切此舉對民眾的生活衝擊，行政院主計長朱澤民表示，某些物品價格的確不會像早期下跌，例如服務業薪資上來就不會下降；對立委說有人指如果硬要壓通膨，廠商沒有能力加薪，員工不敢消費變成通縮，形成惡性循環，詢問朱澤民意見，朱則表示他非常認同。

至於CPI上升能否帶動企業願意加薪？朱澤民表示，CPI只是廠商考慮因素之一，廠商還要考慮商品能否出售及成本狀況；另外，公務員調薪也是其中一指標。

立法院財政委員會今天審查主計總處凍結預算案。國民黨立委林德福針對楊金龍針對通膨可能介於1.5%-2%，意味通膨結構改變，主計總處官員接受媒體訪問則說，若通膨維持1%以上或2%，廠商有能力可以加薪，員工有能力消費，相較硬要壓低通膨，造成廠商不敢加薪，員工不敢消費來說，相對穩定，詢問主計長朱澤民是否認同？但通膨逾2%是否會對民眾生活造成衝擊？

朱澤民表示，雖然CPI是反映市場現象，但某些物品價格的確可能不會像早期那樣下跌，例如服務業薪資上來後不會下來，就是成本因素推升CPI，但像有些是天氣災損或國際油價造成，可能一段時間就會下跌。

他表示，他非常認同，若通膨可讓薪資也增加，比硬要把通膨壓下來，廠商不能加薪、員工不敢消費，反而造成通縮，相對健康。

林德福關切，如果CPI維持相對高，但廠商是否真的會加薪？朱澤民表示，廠商加薪除了CPI，也要考慮商品出售及成本，還有員工生產力情況，如果產品附加價值提高，就有能力適當加薪；另外公務員調薪也是其中一個指標。

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