三三會盼修訂能源政策

新政府內閣即將就定位，三三會理事長林伯豐昨（17）日向已浮上檯面的準財經首長提建議，穩定的供電與合理的電價至關重要，希望能源政策能重新修訂，對投資環境也能優化。

林伯豐指出，當前重點要看GDP的成長，IMF公布全球GDP成長可達3.2%，希望新政府團隊能讓台灣的GDP成長至3.5%以上。

三三會昨日舉行例會，林伯豐在會前受訪指出，電價已上漲，經濟發展前景受影響，供電、電價能穩定是關鍵，供電應合理的配合全球減碳措施規劃能源政策。

林伯豐隨後致詞時表示，5月20日賴清德總統、蕭美琴副總統及其行政團隊，即將上任，行政團隊有產業人士及專家學者優秀人才，希望要為台灣經濟持續發展尋找出路，特別是能源政策檢討，營造友善的投資環境，給企業生存發展的空間，讓台灣GDP成長3.5%以上。

林伯豐也對政府產業政策提出產期許，包括國家資源應公平配置，平衡產業發展；制定「穩定供電、合理電價、淨零減碳」的新能源政策等。

另外，三三會昨日例會邀請中研院院士、生策會副會長楊泮池演講。林伯豐表示，台灣最強的是電子跟醫學領域，累積豐富人才及健保資料庫，生醫結合ICT，可成為下一個兆元產業，也可以成為台灣第二座護國神山。林伯豐指出，政府應以產業化角度，開放台灣的醫療及檢驗行業公司化經營。

楊泮池在會前受訪表示，衛福部健保署5月起開放「次世代基因定序（NGS）」納入健保，過去業界擔心LDTs實驗室審查大塞車的問題已稍有改善，健保署第一年開放NGS納入健保的項目仍以與藥物搭配的工具為優先，希望未來開放程度能加快。

楊泮池演講指出，台灣目前在生醫發展仍有人才、法規、規模及通路等四大領域需要強化。

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