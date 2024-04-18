經濟部長王美花 讚郭智輝有國際觀

崇越（5434）集團董事長郭智輝將出任經濟部長，成為財經內閣大黑馬。經濟部長王美花昨（17）日受訪時表示，她在第一時間已與郭智輝通話，後續會儘快安排交接工作，協助快速進入狀況。

王美花表示，郭智輝來自企業，也是很成功的企業家，郭智輝來擔任公職做了非常多犧牲，肯定他的熱情，以及為國家承擔責任的精神。她也稱讚郭智輝具有國際觀與高度。

王美花指出，她過去與業界有很多的互動，也認識郭智輝，認為他非常具有國際觀，且企業經營經驗豐富，「有他的高度」，非常歡迎郭智輝擔任經濟部長。

針對郭智輝在擔任崇越科技董事長違反證交法被判刑引發質疑，崇越科技昨日回應，法院的判決已經很清楚，是公司同仁作業違反相關規定，但作為企業負責人理當勇於承擔管理疏失的懲處，強調郭智輝從不逃避，概括承受，也很感謝法官基於事實面的考量給予緩刑處分。

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