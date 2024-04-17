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台波首場氫能工作小組會議 敲定3面向合作機會

中央社／ 台北17日電

台灣與波蘭去年簽訂「成立台波氫能合作工作小組合作備忘錄」，並在昨天進行首場工作小組會議。能源署今天說明，雙方針對氫能政策及技術、氫能減碳應用與加氫站等議題進行廣泛交流，將以此為基礎進一步規劃實質合作機會。

能源署今天透過新聞稿說明，波蘭曾於2021年11月公布「至2030年的波蘭氫能戰略及至2040年展望」，能源、暖氣供應、運輸和工業部門使用氫能，使該國在推動減碳同時，也保持工業競爭力。而台灣也在2022年提出「2050淨零排放路徑與策略」，將氫能列入12項關鍵戰略之一。

工作小組會議由經濟部能源署副署長吳志偉與波蘭氣候與環境部副司長Marek Popiołek共同主持，台灣出席單位包括經濟部氫能推動小組成員。

吳志偉開幕致詞表示，此次會議對雙方開啟氫能交流合作至關重要，並將就氫能技術研發和應用及氫儲存技術等主題進行深入討論。

會中能源署報告國內氫能政策及技術發展情形，產業技術司分享台灣在氫能載具燃料電池動力系統投入的技術開發，工研院說明水電解產氫技術發展，中油公司則介紹首座可移動式加氫站示範驗證規劃。

台波雙方皆強調，已透過本次會議奠定良好交流基礎，無論在氫能政策、技術及應用議題上，具有不同的應用需求及情境可互為借鏡，且針對氫能有助於交通、產業及發電的減碳效益獲致高度共識，未來並將就雙邊氫能推動項目，進一步尋找交流合作的重點，以有助達成淨零減碳目標。

波蘭 減碳 經濟部

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