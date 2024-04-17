快訊

扯！昨天才三行政區逾萬戶大停電 桃園今晚3094戶又停電

民進黨新北黨部主委之爭 余天深夜震撼宣布「不選了！」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台電：歲修機組陸續歸隊 確保夏季供電

中央社／ 台北17日電
台電外觀。圖／聯合報系資料照片
台電外觀。圖／聯合報系資料照片

外界質疑15日就出現供電緊澀，夏季必將缺電。台電表示，這是誤解發電機組年度歲修時程安排，以及403地震對機組影響所產生的誤會；目前約有逾430萬瓩、至少8部機組正在大修，規劃夏月尖峰前陸續回歸供電。

另外，地震造成部分機組故障停機，甚至餘震不斷影響修復工作，才導致日前短暫發生電力緊澀狀況。

台電今天透過新聞稿說明，受403地震影響，部分機組發生爐管破漏或變形等狀況，也有少數機組在地震當下並未跳機，但隨後發現設備結構毀損弱化，而須停機檢修的情形。

15日由於受地震影響的和平1號機及台中7號機仍在修復，傍晚又逢大潭8號機與明潭電廠機組發生故障跳脫，使當天夜尖峰時段供電較為吃緊，台電透過各項緊急調度機制，仍確保供電穩定；經過近期的全力搶修，興達、和平、大潭、明潭等機組皆已陸續回歸發電，提高整體供電能力。

台電指出，由於機組需要定期大修，歷年均會將夏月尖峰或機組除役時程納入考慮，安排各機組歲修及發電排程規劃；夏月來臨之前本來就有較多機組正在歲修，「以現在的供電能力推論夏月電力供需情形，是有所誤解」。

台電補充，目前約有裝置容量合計超過430萬瓩的機組正在大修，5月初前包括新桃1號機、興達複循環5號機、大潭6號機、嘉惠2號機、和平2號機都會完成歲修並陸續加入供電；5月底則有大潭1-2號氣渦輪機、大林6號機等機組；通霄2號機則預計6月回歸。

台電也澄清，昨天桃園部分地區發生停電事故屬配電線路事故，與系統供電能力無關。台電獲報後第一時間即派員投入現場搶修，對於事故停電造成民眾不便深感抱歉，未來除持續加強設備點檢、巡修維護外，也將持續強化電網韌性，盡力降低停電對民眾的影響。

供電 台電 地震

延伸閱讀

台中火力電廠地震受損 最嚴重的7號機歷經兩周修復近況曝光

那天台電主管全往26樓衝！為何花蓮強震未導致全台大停電？這要從關鍵的10秒鐘說起

藍委許宇甄：寧相信有鬼 不相信蔡英文說的穩定供電

桃園停電上萬戶 經長王美花致歉：機組已陸續修復、現在供電沒問題

相關新聞

台電：歲修機組陸續歸隊 確保夏季供電

外界質疑15日就出現供電緊澀，夏季必將缺電。台電表示，這是誤解發電機組年度歲修時程安排，以及403地震對機組影響所產生的...

NCC訂定電信事業用戶號碼使用管理辦法 強化KYC機制

NCC（國家通訊傳播委員會）今天通過「電信事業用戶號碼使用管理辦法」，最快將於4月底上路；NCC表示，這項管理辦法將強化...

星展估聯準會今年降息2碼 看好黃金多頭表現

星展銀行（台灣）今天舉行2024年第2季投資展望，認為今年美國聯準會（Fed）將在第3季降1碼（0.25個百分點）、第4...

最懂半導體的準經長郭智輝 上任後如何直球對決五缺議題？

準行政院長卓榮泰16日宣布延攬崇越（5434）集團董事長郭智輝出任新內閣的經濟部長，被認為是大黑馬之一，也震撼半導體通路界。

台中火力電廠地震受損 最嚴重的7號機歷經兩周修復近況曝光

4月3日花蓮地震以及餘震造成的發電設備損傷，近日逐一曝光，其中台中電廠10部機組中有3部機組都受損或跳脫，加上和平電廠等...

劉揚偉談準經長郭智輝 盼電力供應和經濟政策更全面

鴻海董事長劉揚偉今天表示，期盼準經濟部長郭智輝對於電力供應看法可以更全面，「不是只看少數幾個產業」，也期盼郭智輝能讓台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。