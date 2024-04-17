黃天牧將卸任藍綠立委送暖 2大未竟目標彭金隆接棒

金管會主委黃天牧將於5月20日卸任，任期達4年，成金管會史上任期最長主委。對於有媒體解讀未續任與立委邀宴事件有關，民進黨立委郭國文今天為黃天牧平反，稱他施政行穩漸進，卸任主因任期因素，而非個人事件。

準行政院長卓榮泰16日公布第3波內閣新人事，新任金管會主委確定自學界借將，延攬政大商學院副院長彭金隆入閣。現任金管會主委黃天牧掌舵金管會長達4年，也寫下金管會史上任期最長主委紀錄。

郭國文今天在立法院財政委員會表示，他進財委會5年，與黃天牧任期高度重疊，觀察黃天牧施政風格行穩漸進，不是僅守成而已，面對事實變化也能予以介入，此次主因任期因素卸任，而非個人事件。

郭國文也詢問黃天牧，對新主委是否有期許，黃天牧表示，他與彭金隆為舊識，肯定彭金隆歷練完整、學驗俱優，昨天他亦與彭金隆通過電話，在彭金隆正式上任前，他與彭金隆有機會可交換意見。

對於是否有未竟政策目標要交棒，黃天牧指出，其一是外界較關心的虛擬資產專法，金管會已委外研究，預計9月底前完成，其二是社會關注的BNPL（先買後付）議題，可能還須凝聚共識。但他肯定彭金隆有能力，相信可處理得很好。

民進黨立委林楚茵說，她過去在財委會，與黃天牧共同解決問題，面對金融監理不是容易的事，因監理本身是顧人怨的；她肯定黃天牧面對風雨勇於任事，包括上個會期討論打詐，最後透過推動修正投信投顧法，處理不實投資詐騙廣告。

民進黨立委吳秉叡表示，今年是他在財委會的第13年，自2012年起至今，黃天牧是歷任金管會主委中表現最佳者，有為有守，理性針對問題回答、務實針對事情處理，雖因階段性因素未續任，也是國家重大損失。國民黨立委賴士葆肯定黃天牧監理及發展掌握得宜，對未續任表達惋惜。

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