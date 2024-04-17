美Fed主席鮑爾放鷹 星展宣布下調2024美降息預期剩2次

外銀17日開出調降美2024年降息幅度預期！美國聯準會（Fed）主席鮑爾16日展現鷹派，澆市場冷水，星展集團17日開槍宣布下調2024年美降息次數，星展原估四次，今日宣布僅剩至兩次。

美第一次降息時間點，星展認為延至7月啟動第一次降息，第4季再降息一次，每次降息25個基點（1基點為0.01個百分點），全年降息2碼。2025年再降息4碼。

美元指數估將強至第2季的107，第3季才轉弱至105.8、第4季估貶至104.7。

星展銀行（台灣）今日舉辦2024年第2季投資展望記者會，由星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉主持。對市場認為美可能下半年啟動升息或不降息，他認為機會小，目前美經濟轉為軟著陸預期，通膨有機會放緩，加上美國過去20年持續財政寬鬆，赤字上升，無法持續高利率水準，下半年仍有機會降息。

陳昱嘉指出考量美國的通膨黏性、就業市場韌性和強勁的消費動能，可望進一步支持美國實現經濟軟著陸的目標，近期數據促使市場預期美國聯準會今年降息將維持在3次。

星展認為，歐洲央行因經濟疲軟率，先於6月展開降息，在美國不降息、歐洲啟動降息，壓抑歐元表現，美元指數將強勢到7月，直到美國聯準會啟動降息才轉弱。

基於美元指數將繼續強至第2季，亞幣同時期將承受壓力，日圓兌美元將貶至155日圓兌1美元，下半年略轉強至149日圓兌1美元，直到2025年年底，才有機會見到日圓兌美元回升到139日圓兌1美元，此外，星展也預料日本央行結束負利率政策走向貨幣政策正常化；大陸央行則持續採取寬鬆的貨幣政策。

陳昱嘉指出，股票市場端，星展集團預期在寬鬆金融情勢和企業獲利成長驅動下，有利美國股市擴大漲勢，對日本股市維持中立，同時看淡歐洲股市。大陸則可望受惠於政府強勁的政策支持展現成長動能，進一步帶動亞洲不含日本（AxJ）股市強勢復甦。

美國股市類股部分，不同於2023年主要由大型科技企業帶動投資熱潮，伴隨利率走勢下滑，能源、醫療保健等類股將有機會出現落後補漲行情。

陳昱嘉指出，仍看好科技股出現兩位數成長，尤其大型科技類股、人工智慧相關等，因企業強勁獲利，將促使其買回庫藏股計畫增加，利多加持，科技股漲勢可望擴大。

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