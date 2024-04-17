透過AI整合改變直播媒體 NVIDIA軟體定義平台締造新媒體時代
全球AI霸主NVIDIA（輝達）推出 NVIDIA Holoscan for Media，為直播媒體提供了一個全新的開發方法。輝達表示，這是一個軟體定義平台，使開發人員能夠輕鬆建立直播媒體應用程式，並透過 AI 對其進行增強，然後部署到各種媒體平台上。
由於觀眾愈來愈傾向選擇互動和個人化的內容。虛擬實境和擴增實境持續發展成為主流。新的視訊壓縮標準正在挑戰傳統的運算基礎設施。人工智慧（AI）正在產生全面的影響。在這種瞬息萬變的情況下，媒體公司有取得AI驅動的媒體解決方案的需求。
輝達表示，Holoscan for Media透過提供基於網路協定（IP）的雲原生架構，且不受專用硬體、環境或地點限制，從而簡化了應用開發。相反，它整合了開源和普遍存在的技術，並簡化了向客戶交付應用程式的流程，同時將成本最佳化。
Beamr、Comprimato、Lawo、Media.Monks、Pebble、RED Digital Cinema、索尼公司和 Telestream 等首批採用者，已經透過 Holoscan for Media 改變了直播媒體。
輝達表示，這些合作夥伴已在4月13日至17日在美國拉斯維加斯舉行的美國廣播電視展（NAB Show）上展示他們如何使用NVIDIA Holoscan for Media。NAB Show 是一個傳播、媒體和娛樂產業的活動。
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