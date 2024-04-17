臺灣生物醫藥製造公司 TBMC 宣布 任命楊育民擔任董事長

經濟部規劃籌組的臺灣生物醫藥製造公司（Taiwan Bio-Manufacturing Corporation, TBMC）17日正式宣佈，楊育民博士已被選任為董事長，帶領 TBMC 邁向全球 CDMO 新局。TBMC 表示，楊育民是生物製造領域的世界級權威，在生物製藥技術開發、製造、運營、管理和策略等領域擁有超過四十餘年的豐富經驗，可大幅加速 TBMC 躋身於世界一流 CDMO 的發展。

TBMC 發布新聞指出，楊育民憑藉著傑出的專業能力，活躍於全球製藥界。他自交通大學電子工程學系畢業後，赴美取得俄亥俄州立大學電機博士。早年曾在奇異電機工作，由於控制工程的表現優異，被默克集團延攬，成功跨足製藥產業，歷任默克亞太地區副總裁、營運供應鏈副總裁、基因科技執行副總裁、羅氏全球技術營運總裁、和巨諾公司執行副總裁，是至今亞洲人在國際大藥廠位階最高的經理人之一。楊育民多年來擔任行政院生技產業策略諮議委員會委員，協助政府制定政策並推動產業發展策略，是推動台灣生醫產業接軌國際的重要推手。

楊育民目前也是育世博生技公司董事長、美國國家韌力（National Resilience）公司副董事長、並為數家公司董事或科技顧問， 及行政院生技產業策略諮議委員會特聘專家。

為強化台灣生技備戰實力，行政院於2022年通過「臺灣創新生物製造研發服務能量行動方案」，成立臺灣生物醫藥製造公司，以臺灣豐富的生技人才和卓越智慧製造產業能力，成為進入國際生物醫藥製造市場的競爭優勢。 TBMC 並與美國 National Resilience 進行策略合作，引進國際能量，加速國內 CDMO 產業與全球對接。TBMC 製程開發實驗室設立於南港的台北生技園區，GMP 工廠則將進駐竹北生醫園區。未來在楊育民領導之下，TBMC 將製造包括 mRNA 疫苗、細胞療法、基因療法、蛋白質藥物等多種產品，開發國際市場，展現臺灣生物製造領域的實力。

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