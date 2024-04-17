公平會發布的「數位經濟競爭政策白皮書」獲得國際知名競爭法出版商Concurrences頒發的2024反托拉斯寫作獎（Antitrust Writing Awards）。

公平會指出，能夠獲得這個獎項不容易，首先，要從50篇優秀作品中入選前25篇，再依國家所在分「亞洲/大洋洲」、「美洲」、「歐洲」及「非洲/中東」四大區域進行選拔，評審團在每一區域只選出一個得獎者，我國成功在日本、澳洲、紐西蘭、香港和新加坡等國優秀作品中脫穎而出，與美國司法部及聯邦交易委員會、歐盟及南非競爭委員會同為各大區域唯一得獎者。

頒獎典禮活動在4月9日晚間於美國華府知名的「全國記者俱樂部」(National Press Club)舉行，公平會副主委陳志民代表領獎。

陳志民致詞時表示，在面對數位經濟帶來複雜的競爭問題時，雖然國外的執法經驗至關重要，但「在地聯結」的必要性更不可忽視，也就是需要有更多的在地實證分析；而且與數位競爭相關的問題也不只侷限於「競爭」，非任何一個機關能圓滿解決，所以，在國際合作和國內跨機關協作上就顯得極其重要。

公平會指出，「數位經濟競爭政策白皮書」是國際間極少數針對數位經濟所衍生之競爭議題，提出完整的執法立場與政策方向的報告。白皮書整理了14項數位經濟下的競爭議題，包含數位市場界定、平臺業者的自我偏好、搭售、掠奪性定價/低價利誘、差別取價、最惠客戶條款、限制轉售價格、網路銷售管道限制、數據隱私與市場競爭、殺手併購、演算法及網路不實廣告等，並針對這些議題提出執法立場與方向。

Concurrences於2004年設立，在巴黎、倫敦和紐約皆設有辦公室，是對各國競爭政策極具影響力的競爭政策與法律出版機構。本次評審團組成是由來自全球各地超過70位競爭法知名學者與實務工作者，例如OECD競爭委員會主席F. Jenny、美國聯邦交易委員會前任主任委員W. Kovacic等皆是評審委員之一。

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