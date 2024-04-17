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新聞幕後／台電調頭寸 驚心動魄17小時

聯合報／ 本報記者王茂臻
台電昨天有四部發電機組密集跳機，傳出一度備妥北台灣停限電計畫。本報資料照片
台電昨天有四部發電機組密集跳機，傳出一度備妥北台灣停限電計畫。本報資料照片

前天傍晚當多數國人趕著回家吃晚餐時，卻不知國內正面臨兩年多來最接近全國大停電的一刻。

當太陽能發電陸續降至零，傍晚五時四十二分大潭ＣＣ八發電機組跳機，四十四分後，明潭Ｇ四、Ｇ五與Ｇ六三部機組也跳機，減少多達一百八十二萬瓩的供電，台電已做好準備，必要時讓北台灣分區供電，避免全國電網受波及。

台電早在本周日就已預判前天供電會出狀況，原因是四○三地震造成和平電廠毀損停機，到前天還無法上線發電。台電電力調度處在周日傍晚五時三十分發出電力系統警戒運轉發布通報表，要求重點發電廠、超高壓變電所與負責供應天然氣的中油監控調度中心都要進入供電警戒，禁止機組測試，緊急氣渦輪機準備運轉，警戒時間從前天上午六時起到昨晚十一時止。

前天白天台電至少開了三次與電力供應相關的緊急會議，原本以為可以平穩度過，但沒想到傍晚一次出現四部機組跳機，備轉容量率一下子就低於百分之三，台電動用了所有可用的措施，包括全系統降壓百分之三，極大化需量反應規模，甚至連極度缺水的石門水庫也加入發電，才避免了北台灣停限電危機。

前晚當台電發言人對外宣稱供電已回穩時，事實上還去電各主要發電單位，告知電力警戒通報結束時間順延至「再次來電」為止，代表供電極度危急，絕非經濟部與台電對外宣稱供電無虞的雲淡風輕。

諷刺的是，經濟部長王美花與台電董事長曾文生，在花蓮大地震後多次接受媒體訪問，稱四○三地震沒有像九二一地震造成大規模停電，是蔡總統的能源轉型政策所致。但前天十七小時驚心動魄的供電狀況，差點成為蔡總統任內第五次大規模停電的背後，就是蔡總統的能源政策所致。

停電 台電 地震

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