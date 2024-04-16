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監察院要求地方創生青年培力工作站改善 國發會回應了

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

針對16日監察委員對國發會辦理地方創生青年培力工作站要求檢討改善一事，國發會表示，將依據監察委員查核意見，作為後續滾動修正地方創生政策的重要參考，提升整體政策效益。

國發會指出，目前地方創生推動成效，包含建立關係人口23萬人次、促進青年留/返鄉1.1萬人次、增加工作機會1.2萬人次、促進觀光人潮746萬人次，並提升地方整體收益達20億元。

國發會表示，感謝監察委員對於地方創生政策與青年培力工作站的關心與建議，將依據監察委員查核意見，作為後續滾動修正地方創生政策的重要參考，預計可逐步建立系統性績效評估機制，持續協助青年留鄉、返鄉創業，以利整體政策成效提升、發揮地方創生的共好核心精神。

國發會還提到，青年培力工作站的推動績效，不僅可從產業和經濟發展等量化指標進行評估，也包括提供青年返鄉支持系統、青年團體彼此鏈結之培力以及工作站能帶來公益共好成果等，具有質化意義之成效。

國發會強調，希望透過青年培力工作站在各縣市分布設置，發揮母雞帶小雞的功能，拓展全國由下而上的地方社會組織網絡，促進社會韌性，輔導更多以青年為主體，兼具自主營運且有助於繁榮地方共好之事業群。截至2024年4月，已累計補助青年培力工作站共106案，其中65案正執行中。

國發會 觀光

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