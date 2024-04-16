擔心中東局勢挫美股？基金平台：拉回就是好買點

美國3月零售銷售數據大幅優於預期，美國10年期公債殖利率一度飆升至4.66%，加上傳出以色列可能對伊朗展開反擊行動，擴大兩國衝突規模。兩大利空因素同時打壓美股，投資人擔心中東局勢重挫美股，但基金平台指出，此刻拉回就是好買點，可留意布局全球股票基金與美股基金。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁提醒，股價由本益比與每股盈餘兩個變數組成。美國10年公債殖利率升高，有可能不利本益比，但好的經濟數據也等於每股盈餘增加。對本益比的衝擊結束後，股市會重新回到基本面，也就是檢視獲利變化。

此外，許多投資人擔心，以色列與伊朗的衝突會導致油價與通貨膨脹率失控，迫使美國聯準會（Fed）大幅升息並引起經濟衰退。不過，鉅亨買基金研究團隊表示，目前與1970年代不同，現今美國原油供給大於需求，應不致產生相同危機。另外，除了已被制裁的伊朗外，其他中東產油國並沒有想加入戰爭的跡象。

張榮仁指出，只要通膨不失控，Fed就能專心關注美國經濟健康成長，並避開經濟衰退。全球股票型基金與美國股票型基金是值得長線持續買進的好選擇，建議投資人不妨把握回檔機會，有效掌握投資契機，累積個人資產。

中租基金平台則看好美國大型成長股，以及受惠人工智慧（AI）供應鏈帶動的台股、日股及印度股市等。建議投資人，除了擇機單筆布局以外，也可以運用定期定額或母子基金長期投資，將是更穩健的投資策略。

中租基金平台指出，目前的AI早已廣泛應用於諸多領域，促使投資人相信AI將為生活帶來重大變革，造就巨大的投資契機。美銀研究報告指出，隨著AI科技更加普及，未來企業淨利有望再創歷史高峰。企業對AI的投資將在多個產業引發支出浪潮，最終推升S&P 500指數的盈餘表現。展望2025年，預測S&P 500每股盈餘將上看275美元，也較2024年預估值成長10%之多。

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