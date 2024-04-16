快訊

18年前曾被雷擊！能高越嶺道地標「光被八表」遭震損 短期恐難修復

睡覺翻身聽到爆裂聲！男生殖器遭「2刀3斷」 醫示警：2姿勢風險高

北市「魔法衣櫥」無預警倒閉！老闆員工集體神隱 至少百人受害

擔心中東局勢挫美股？基金平台：拉回就是好買點

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

美國3月零售銷售數據大幅優於預期，美國10年期公債殖利率一度飆升至4.66%，加上傳出以色列可能對伊朗展開反擊行動，擴大兩國衝突規模。兩大利空因素同時打壓美股，投資人擔心中東局勢重挫美股，但基金平台指出，此刻拉回就是好買點，可留意布局全球股票基金與美股基金。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁提醒，股價由本益比與每股盈餘兩個變數組成。美國10年公債殖利率升高，有可能不利本益比，但好的經濟數據也等於每股盈餘增加。對本益比的衝擊結束後，股市會重新回到基本面，也就是檢視獲利變化。

此外，許多投資人擔心，以色列與伊朗的衝突會導致油價與通貨膨脹率失控，迫使美國聯準會（Fed）大幅升息並引起經濟衰退。不過，鉅亨買基金研究團隊表示，目前與1970年代不同，現今美國原油供給大於需求，應不致產生相同危機。另外，除了已被制裁的伊朗外，其他中東產油國並沒有想加入戰爭的跡象。

張榮仁指出，只要通膨不失控，Fed就能專心關注美國經濟健康成長，並避開經濟衰退。全球股票型基金與美國股票型基金是值得長線持續買進的好選擇，建議投資人不妨把握回檔機會，有效掌握投資契機，累積個人資產。

中租基金平台則看好美國大型成長股，以及受惠人工智慧（AI）供應鏈帶動的台股、日股及印度股市等。建議投資人，除了擇機單筆布局以外，也可以運用定期定額或母子基金長期投資，將是更穩健的投資策略。

中租基金平台指出，目前的AI早已廣泛應用於諸多領域，促使投資人相信AI將為生活帶來重大變革，造就巨大的投資契機。美銀研究報告指出，隨著AI科技更加普及，未來企業淨利有望再創歷史高峰。企業對AI的投資將在多個產業引發支出浪潮，最終推升S&P 500指數的盈餘表現。展望2025年，預測S&P 500每股盈餘將上看275美元，也較2024年預估值成長10%之多。

AI 美國聯準會

延伸閱讀

憂中東衝突擴大 亞股全黑、國際油價攀升

看美國與盟邦保護以色列 烏克蘭人自覺淒涼：當晚認清我們只是累贅

伊朗攻擊以色列 航海王挫著等、電價也將受影響？事件衝擊一次看

以色列回擊伊朗2大前提曝光！傳戰時內閣要國防軍列可攻擊目標

相關新聞

大台北瓦斯召開臨時董事會 吳東進重披戰袍接任董事長

大台北瓦斯前任董事長謝榮富周日因肝癌辭世，今日大台北瓦斯召開臨時董事會，由本身也是大台北瓦斯公司董事，同時也是新光金控創...

較上期減少86家！製造業訂單回穩 勞動部公布無薪假「大減1351人」

勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，這期家數及人數大幅減少，較上期減少86家、1351人，其中製造業就減少1148...

全球電動車高成長已過 資策會：台廠可從生態系布局

資策會MIC產業顧問林柏齊16日表示，過去三年對電動車市場態度比較樂觀，「但高成長性已經過了，今年已經出現雜音。」因此他...

大潭電廠昨跳機 廠長解釋原因「無法確認是否地震影響」

台電昨日先後有4部重要發電機組跳機，加上入夜後沒有太陽能光電，備轉容量率僅剩下不到3%，台電一度備妥北台灣停、限電計畫。...

幕後／王美花才剛誇口電力沒問題 415供電度過驚心動魄17小時

昨天傍晚當多數國人趕著回家吃晚餐時，卻不知國內正面臨兩年多來最接近全國大停電的一刻。

影／地球暖化嚴重 李遠哲呼籲6年內二氧化碳要減半

台大風險中心今天舉行「與大師面對面：李遠哲院士 淨零青年沙龍－轉型不能停、公正逗陣行：對焦公正轉型前景中的青年主體」論壇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。