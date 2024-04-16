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商總許舒博連任理事長 六都十公會全進入新理監事團隊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
商總理事長許舒博。圖／本報系資料照片
商總理事長許舒博。圖／本報系資料照片

全國商業總會業16日宣布，該會15日舉行第12屆第一次會員代表大會，會員代表踴躍參與盛會，計有625位會員代表出席，出席率達82%，會中進行理監事改選，並於會後旋即召開第12屆第一次理事、監事會議，選舉結果由現任理事長許舒博以93.72％得票率獲得最高票，當選理事，接著獲得全體理事一致支持，全票連任第12屆理事長。

許舒博表示，屆選舉競爭激烈，為了擔任商總理監事，有自行參選的會員代表憑著個人努力衝票，擠下原本規劃的理事人選。新的理監事團隊陣容堅強，展現「包容、團結、和諧、共融」之精神，六都十大公會包含臺灣省商業會、臺北市商業會、新北市商業會、桃園市商業會、臺中市商業會、臺中市大臺中商業會、台南市商業會、台南市直轄市商業會、高雄市商業會及高雄市新商業會皆有代表擔任理監事，將以最團結的力量，共創服務業蓬勃發展。

許舒博也提到，新的內閣團隊儼然成形，許多部長都是他的老朋友，還有立法院85位跨黨派立委擔任商總諮詢顧問，從行政到立法，全方位戮力協助解決會員產業發展問題。

許舒博說，尤其在淨零碳排和數位升級轉型部分，都是企業未來發展主軸，由於服務業多屬中小企業，需要政府給予更多實質上的輔導與協助，他將向環境部、數位部、經濟部持續爭取奧援；另外，在對外貿易方面，也將持續爭取經濟部的支持，帶領服務業拓展國際市場，今年將組團前往東北亞及東南亞市場，推動產業務實媒合對接，創造商機。

許舒博於當選理事長後，為感謝前理事長賴正鎰過去對商會的貢獻，在理事會中，主動提案聘任前理事長賴正鎰擔任榮譽理事長；他也於理事會中，期勉新的團隊與他一起努力，持續向政府提供建言，打造良好經商環境，培育產業人才，推動經濟躍飛成長。

經濟部 許舒博

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