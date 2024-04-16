全球電動車高成長已過 資策會：台廠可從生態系布局

資策會MIC產業顧問林柏齊16日表示，過去三年對電動車市場態度比較樂觀，「但高成長性已經過了，今年已經出現雜音。」因此他建議台灣車廠可以往AI方面，從生態系、車廠自研商布局。

林柏齊在第37屆春季研討會「智賦」研討會上指出，全球電動車市場存在逆風原因，是全球經濟前景不明、各國政策變化而蒙上陰影。加上平價車、產業集中度競爭，車廠正往整合AI於ADAS（先進駕駛輔助系統）與座艙布局，以增加差異化價值。

林柏齊解釋，目前全球電動車市場主要集中在大陸、歐盟還有美國。以大陸為例，優勢在國家級戰略性產業，自主化積極，且車廠無包袱，研發快速並積極出海。

但他也提到，大陸劣勢也很明顯，那就是大陸經濟成長堪憂，影響消費意願，且補貼退場、產業整併，加上地緣政治影響，各國補貼調查與當地語系化政策。

而在歐盟市場優勢方面，林柏齊認為，在於能源轉換與環保意識高，碳排放要求嚴格，並確定在2035年禁售燃油車。但劣勢也很明顯，那就是經濟成長堪憂，德英等國家補貼停止，加上歐洲禁售但書「禁止排放但不禁止內燃機」，以及車廠燃油車包袱過重，影響發展速度。

至於美國市場，他提到，拜登政府對於電動車政策明確，欲鞏固全球電動車技術地位。但劣勢也很明顯，那就是石油策略不變，電動車滲透率有天花板。「現在市場比較憂心的是政黨若輪替，新能源政策恐轉彎，以及美國測試標準（EPA）新排放標準取代新能源汽車。」

林柏齊認為，全球電動車已進入平價車、產業集中度競爭，車廠希冀往AI+ ADAS（先進駕駛輔助系統）／AD、Cockpit（座艙），增加差異化價值。

因此台灣車廠投入AI，可著重四大重點，分別是主控晶片、硬體整合與生產、基礎軟體開發、演算法，影響供應商需要具備多環節綜合供應能力，衍生車廠自研或積極尋求合作夥伴。

不過他坦言，台灣進入汽車產業缺乏供應角色，因此在四大重點領域，台灣多半以加入生態系（主控晶片、演算法、基礎軟體開發），或是次系統、零組件、模組提供，以及OEM代工模式與汽車產業合作。

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