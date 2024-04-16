快訊

前委員疑當電信詐騙集團門神 NCC震驚回應了

新北某高職外籍生「2人下水僅1人上岸」 消防馳援擴大搜尋

超商店員狂嫖少女拍片賣暗黑論壇...恐怖手法曝光 入獄前海撈239萬

全球電動車高成長已過 資策會：台廠可從生態系布局

聯合報／ 記者林宸誼／台北即時報導
資策會MIC產業顧問林柏齊。（記者林宸誼／攝影）
資策會MIC產業顧問林柏齊。（記者林宸誼／攝影）

資策會MIC產業顧問林柏齊16日表示，過去三年對電動車市場態度比較樂觀，「但高成長性已經過了，今年已經出現雜音。」因此他建議台灣車廠可以往AI方面，從生態系、車廠自研商布局。

林柏齊在第37屆春季研討會「智賦」研討會上指出，全球電動車市場存在逆風原因，是全球經濟前景不明、各國政策變化而蒙上陰影。加上平價車、產業集中度競爭，車廠正往整合AI於ADAS（先進駕駛輔助系統）與座艙布局，以增加差異化價值。

林柏齊解釋，目前全球電動車市場主要集中在大陸、歐盟還有美國。以大陸為例，優勢在國家級戰略性產業，自主化積極，且車廠無包袱，研發快速並積極出海。

但他也提到，大陸劣勢也很明顯，那就是大陸經濟成長堪憂，影響消費意願，且補貼退場、產業整併，加上地緣政治影響，各國補貼調查與當地語系化政策。

而在歐盟市場優勢方面，林柏齊認為，在於能源轉換與環保意識高，碳排放要求嚴格，並確定在2035年禁售燃油車。但劣勢也很明顯，那就是經濟成長堪憂，德英等國家補貼停止，加上歐洲禁售但書「禁止排放但不禁止內燃機」，以及車廠燃油車包袱過重，影響發展速度。

至於美國市場，他提到，拜登政府對於電動車政策明確，欲鞏固全球電動車技術地位。但劣勢也很明顯，那就是石油策略不變，電動車滲透率有天花板。「現在市場比較憂心的是政黨若輪替，新能源政策恐轉彎，以及美國測試標準（EPA）新排放標準取代新能源汽車。」

林柏齊認為，全球電動車已進入平價車、產業集中度競爭，車廠希冀往AI+ ADAS（先進駕駛輔助系統）／AD、Cockpit（座艙），增加差異化價值。

因此台灣車廠投入AI，可著重四大重點，分別是主控晶片、硬體整合與生產、基礎軟體開發、演算法，影響供應商需要具備多環節綜合供應能力，衍生車廠自研或積極尋求合作夥伴。

不過他坦言，台灣進入汽車產業缺乏供應角色，因此在四大重點領域，台灣多半以加入生態系（主控晶片、演算法、基礎軟體開發），或是次系統、零組件、模組提供，以及OEM代工模式與汽車產業合作。

AI 車市 電動車

延伸閱讀

台達推出一體式超快直流充電樁 UFC 500 推動重型電動車普及

電動車二手價暴跌32% 更沒人願意買了

影／騎無牌電動車偷電纜 價值1500元纜線賣300元

純電賓士新成員！全新Mercedes-Benz C-Class電動車又露臉了！

相關新聞

大潭電廠昨跳機 廠長解釋原因「無法確認是否地震影響」

台電昨日先後有4部重要發電機組跳機，加上入夜後沒有太陽能光電，備轉容量率僅剩下不到3%，台電一度備妥北台灣停、限電計畫。...

淨零政策進度慢 李遠哲批：政府政策都是騙人的

中研院前院長李遠哲去年曾公開說，2050淨零排放絕對跳票，今天談論淨零與公正轉型論壇時再表示，未來6年若沒辦法將二氧化碳...

全球電動車高成長已過 資策會：台廠可從生態系布局

資策會MIC產業顧問林柏齊16日表示，過去三年對電動車市場態度比較樂觀，「但高成長性已經過了，今年已經出現雜音。」因此他...

較上期減少86家！製造業訂單回穩 勞動部公布無薪假「大減1351人」

勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，這期家數及人數大幅減少，較上期減少86家、1351人，其中製造業就減少1148...

幕後／王美花才剛誇口電力沒問題 415供電度過驚心動魄17小時

昨天傍晚當多數國人趕著回家吃晚餐時，卻不知國內正面臨兩年多來最接近全國大停電的一刻。

影／地球暖化嚴重 李遠哲呼籲6年內二氧化碳要減半

台大風險中心今天舉行「與大師面對面：李遠哲院士 淨零青年沙龍－轉型不能停、公正逗陣行：對焦公正轉型前景中的青年主體」論壇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。