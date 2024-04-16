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較上期減少86家！製造業訂單回穩 勞動部公布無薪假「大減1351人」

中央社／ 台北16日電
勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，這期家數及人數大幅減少，較上期減少86家、1351人，其中製造業就減少1148人，多數因訂單回穩停止實施。路透資料照
勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，這期家數及人數大幅減少，較上期減少86家、1351人，其中製造業就減少1148人，多數因訂單回穩停止實施。路透資料照

勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，這期家數及人數大幅減少，較上期減少86家、1351人，其中製造業就減少1148人，多數因訂單回穩停止實施。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計260家，實施人數6385人，與上期公布實施家數計346家，實施人數7736人相比，這次家數減少86家，人數減少1351人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛今天接受媒體聯訪指出，這期減少的家數及人數主要在製造業，光製造業就減少55家、1148人，細看數據，以金屬機電業少了900多人最多。

黃維琛說，金屬機電業除小型事業單位外，也有4家各100多人的事業，包含工具機、零組件、汽車相關材料等，另外包含資訊電子業、民生工業等也都有減少。

黃維琛指出，許多事業單位第1季申請實施減班休息，到3月底就結束，部分企業認為訂單回穩不需要再實施，因此看起來狀況漸入佳境，後續持續觀察。

黃維琛也說，去年同期實施減班休息的家數有1919家、人數1萬3618人，現在已經較去年同期減半，根據近幾個月趨勢判斷，後續實施人數會持續下降。

主管 勞動部 多人 景氣 無薪假 製造業

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