幕後／王美花才剛誇口電力沒問題 415供電度過驚心動魄17小時

昨天傍晚當多數國人趕著回家吃晚餐時，卻不知國內正面臨兩年多來最接近全國大停電的一刻。

當太陽能發電陸續降至零，相近時間傍晚5時42分大潭CC8發電機組跳機，44分後，被視為救急發電的明潭G4、G5與G6三部機組也跳機，不到一小時內減少多達182萬瓩的供電，台電已做好準備，必要時要讓北台灣分區供電，避免全國電網受波及。

台電早在前天就已預判昨天供電會出狀況，原因是因403花蓮地震造成和平電廠毀損停機，到昨天還無法上線發電。台電電力調度處在前天傍晚5時30分發出電力系統警戒運轉發布通報表，要求重點發電廠、超高壓變電所與負責供應天然氣的中油監控調度中心都要進入供電警戒，禁止機組測試，緊急氣渦輪機準備運轉，警戒時間從昨天上午6時起到昨天晚上11時止。

昨天白天台電至少開了三次與電力供應相關的緊急會議，原本以為可以平穩度過，但沒想到傍晚一次出現四部機組跳機，備轉容量率一下子就低於3%，台電動用了所有可用的措施，包括全系統降壓3%，極大化需量反應規模，甚至連極度缺水的石門水庫也加入發電，才避免了北台灣停限電危機。

昨晚當台電發言人對外宣稱供電已回穩時，事實上調力調度中心還去電各主要發電單位，告知電力警戒通報結束時間順延至「再次來電」為止，代表供電極度危急，絕非經濟部與台電對外宣稱供電無虞的雲淡風輕。

諷刺的是，在昨天差點成為蔡英文總統任內第五次大規模停電的背後，是經濟部長王美花與台電董事長曾文生，在花蓮大地震後多次接受媒體訪問，稱403地震沒有像921地震造成大規模停電，是蔡總統的能源轉型政策所致。但昨天17小時驚心動魄的供電狀況，就是蔡總統的能源政策所致。

八年前當蔡總統提出能源政策後，各界就提出許多警告，核電退場後缺乏穩定的基載電力，綠能發電若沒儲能配套，很容易在入夜後或天氣不佳時，太陽能與風電無法穩定供電，危及全電網的穩定。昨天台電原本想靠明潭抽蓄水力救急，但沒想到有三部機組跳機，等於連備援的機組都出狀況，差一點就讓北台大停電。

昨天供電的危急程度，可從所有用電大廠的柴油發電機都啟動可以看出。台積電的36萬瓩柴油發電機在傍晚時加入供電，核電廠的四部柴油發電機也啟動，直到昨天深夜11時多仍在發電，是過去多年來非常罕見的情況。現在才4月中，用電量就已攀高到供電量跟不上，雖然經濟部與台電強調是花蓮地震所致，但不少電業人士仍認為，蔡總統的能源轉型方案太過躁進，以致於近年多次出現大停電或瀕臨大停電的情況。

早年政府曾訴求爸爸回家吃晚餐，近年國內大停電多發生在入夜沒有太陽能光電時，網友戲稱以後是爸爸摸黑吃晚餐。今天是卓榮泰內閣公布財經內閣的大日子，王美花跟曾文生都沒入列，卓也要求新內閣要以穩定供電為最重要工作目標。蔡總統的能源轉型方案要到明年才到期，賴政府還要繼續走在供電鋼索上。

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