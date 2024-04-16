缺工難解？萬寶華勞動力趨勢調查，三大有效留才方案出爐

近年國際提倡多元化、平等、包容性與歸屬感（Diversity, Equity ,Inclusion & Belonging;以下簡稱DEIB）新職場文化，強調著眼於多元共融，以提升員工幸福感及留任率。據 ManpowerGroup萬寶華〈2024台灣勞動力趨勢調查〉結果，76%的台灣雇主表示願意推動DEIB計畫，雇主留才的有效政策，前三名分別是提供員工內部培訓、創建具有包容性的組織文化、推動靈活的工作政策。

本次調查涵蓋42個國家及地區，訪問超過40,000名以上的雇主，其中包括630名台灣企業雇主。76%的台灣雇主表示願意推動DEIB計畫，其中最為被肯定且有效的前五項策略分別為內部培訓(40%)、創建具包容性的組織文化(37%)、推行靈活的工作政策(33%)、內部領導力發展計畫(33%)、與大專院校合作(31%)。

萬寶華台灣專業人才事業執行合夥人賴怡文指出，隨著科技發展應用與人才短缺問題日益突出，DEIB計畫成為眾多企業的解決方案之一，提供多元平等且具歸屬感的工作環境尤為吸引人才的關鍵，有效推動DEIB計畫將成為企業的關鍵策略。

本次調查顯示，53%的台灣雇主有策略性地提高辦公室女性工作者的比率，高於46%的全球平均。其中行政職位占比達59%，營運職位占比達57%，一線管理職位占比達53%。報告分析指出，高階管理職的關鍵決策權仍存在性別失衡，平均100位主管中只有49位是女性。賴怡文表示，台灣企業在提高辦公室女性工作者比率方面的積極行動高於全球，顯示對性別平等的重視和承諾，但過去女性被晉升的比率比較少，因此高階管理職中性別失衡的問題仍然存在，相信未來會逐漸平衡。

調查指出，79%的台灣雇主認為科技應用是推動新職場文化的關鍵因素，此外76%的雇主認為科技進步對性別平等有積極影響。賴怡文指出，科技創新提供了更靈活的工作模式，例如遠程工作和彈性工作時間，有助於平衡工作與生活。科技也能提供更公平的招聘和晉升機會，通過數據分析和人工智能減少主觀偏見，許多企業認為科技應用可以使得工作環境更加公平和包容。

本次也針對雇主應對留才的有效政策進行調查。前三名分別是提供員工內部培訓(40%)、創建具有包容性的組織文化(37%)、推動靈活的工作政策(37%)。賴怡文分析，內部培訓提供了個人成長和發展的機會，這不僅使員工在職場上更加有競爭力，也增強了他們的自信心、多元發展動力和創建多元文化，並能提升員工歸屬感，是台灣企業較常應用的策略。

本次調查結果顯示，82%的台灣雇主認為人才招募對於培養多樣化人才庫相對重要，而企業的人力資源單位與招募決策者在打造公平、包容的環境上扮演著關鍵角色，也進而影響員工的留任率。76%台灣雇主也表示願意持續投資並發展多元化、公平、包容和歸屬感(DEIB)計畫。

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