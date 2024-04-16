快訊

YouTube宣布打擊第三方擋廣告APP！抓到影片全部不讓你看

新北某國中驚傳墜樓意外 國三男學生3樓墜下雙腿骨折送醫

台中「和牛EMPEROR」使用過期食材遭勒令停業！ 衛生局重罰144萬「還會往上加」

儲能、低碳水泥布局發酵 台泥盤中抗跌

中央社／ 台北16日電

台泥在宜蘭蘇澳建置的35MWE-dReg儲能系統昨天正式啟用，參與台電電力交易，預計今年底還有50MW儲能案場將分二期陸續併網。台泥今天表現抗跌，盤中湧現買氣，高點至33.3元，漲幅2.9%。

台泥綠能布局逐漸發酵，位於宜蘭蘇澳的35MW E-dReg儲能系統正式啟用後，推升台泥在E-dReg儲能系統的總容量至145MW，占比達72%，今年底還有50MW儲能案場將分二期陸續併網，可望進一步鞏固台泥在國內儲能領域的地位。

台泥同步積極耕耘歐洲低碳水泥市場，今年第1季完成擴大土耳其、葡萄牙2家水泥公司持股至60%、100%後，今年3月開始對台泥營運發揮貢獻，為營收挹注新台幣46億元，推升台泥3月營收至136億元、創單月新高，月增184%，年增16%。

雖然受到3日花蓮強震影響，導致台泥預估4月合併營收恐減少7.5億元、合併營業毛利減少2.5億元，但法人認為，由於台泥在歐洲的低碳水泥布局已開始發揮效益，預估將可填補震災導致的損失。

台泥 營收

延伸閱讀

蘇澳E-dReg儲能案場啟用 台泥躍最大電力交易聚合商

台泥蘇澳儲能啟用 拿下台電電力交易價最高項目72%比重

台泥（1101）營收登頂…創單月歷史新高！ 專家整理八點：第一季表現優於法人預期

台泥3月營收年增16% 寫單月新高

相關新聞

才4月就缺電 賴士葆：7月大家開冷氣問題恐怕更嚴重

台電昨晚先後有四部重要發電機組密集出現跳機，供電吃緊，備轉容量率僅剩不到3%，台電一度備妥北台灣停、限電計畫。民進黨政府...

昨差點跳電不再吹噓能源轉型 洪申翰：發電機組震後受損

民進黨立委洪申翰日前曾指，花蓮403大地震，台灣電網系統並未像921大地震時大規模損毀，是這幾年台灣能源轉型的成果。不過...

缺工難解？萬寶華勞動力趨勢調查，三大有效留才方案出爐

近年國際提倡多元化、平等、包容性與歸屬感（Diversity, Equity ,Inclusion & Belongin...

昨北台灣險大限電 許宇甄：證明太陽光電不可靠

昨日傍晚傳出北台灣差點大限電。國民黨立委許宇甄今日對此表示，正好說明，太陽光電就是不可靠。政府一年花費幾百億買光電，人民...

明安和明揚換股 明揚開盤鎖跌停

高爾夫球具代工廠明安（8938）昨（15）日宣布，將以發行新股為對價取得明揚（8420）100%股權，明揚每1股換發明安...

美英制裁俄斯羅金屬產品出口 美銀分析師預測銅價上看每噸12,000美元

街口投信分析，由於美、英等國為了防範俄羅斯入侵烏克蘭取得戰爭資金來源，因此再次針對俄羅斯生產的銅、鋁、鎳等金屬限制出口制...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。