聽新聞
test
0:00 / 0:00
才4月就缺電 賴士葆：7月大家開冷氣問題恐怕更嚴重
台電昨晚先後有四部重要發電機組密集出現跳機，供電吃緊，備轉容量率僅剩不到3%，台電一度備妥北台灣停、限電計畫。民進黨政府堅持非核家園，但現在才4月，我國電力就已經不夠，7月大家都會開冷氣，屆時的缺電問題恐更嚴重，即將上任的賴政府真的要思考核二、核三延役一事。
國民黨立委賴士葆表示，現在很清楚，我國的電力不足，蔡政府、未來的賴政府一直用很奇怪的數字說電力足夠。
賴士葆指出，備轉容量是否到達一個比率是觀察指標，昨天看是不夠的，現在才4月，家戶多尚未開打開冷氣，等到7月後，每家都開冷氣，那怎麼辦？
賴士葆表示，核三還要除役，電力調度相當重要，賴政府要思考核二、三延役，他個人提了核電廠延役條例，核二、三及核一都受用。
賴士葆說，全世界的核電年限都從40年增加至60年，台電的核電管理能力也是世界前幾名，可能是源政策出問題，民進黨政府一定要非核，變成台積電都要自己想辦法，台積電的用電占台灣10%，連台積電都要想辦法載電。台積電現在還要出動水車載水，這部份真的要檢討。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 北市仁愛路「每坪1百萬」盤子才買？ 一票人搖頭：窮人思維
▪ 他剛簽約就地震、房子裂了怎辦？專家：尷尬期這麼做
▪ 開除房東趁現在 北市這兩區小宅買比租划算
▪ 北市額滿國小出爐 明星學區房價一次看、這裡最輕鬆
▪ 震後現老宅換屋潮 品牌建商打造質感森系電梯別墅吸睛
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言