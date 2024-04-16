才4月就缺電 賴士葆：7月大家開冷氣問題恐怕更嚴重

台電昨晚先後有四部重要發電機組密集出現跳機，供電吃緊，備轉容量率僅剩不到3%，台電一度備妥北台灣停、限電計畫。民進黨政府堅持非核家園，但現在才4月，我國電力就已經不夠，7月大家都會開冷氣，屆時的缺電問題恐更嚴重，即將上任的賴政府真的要思考核二、核三延役一事。

國民黨立委賴士葆表示，現在很清楚，我國的電力不足，蔡政府、未來的賴政府一直用很奇怪的數字說電力足夠。

賴士葆指出，備轉容量是否到達一個比率是觀察指標，昨天看是不夠的，現在才4月，家戶多尚未開打開冷氣，等到7月後，每家都開冷氣，那怎麼辦？

賴士葆表示，核三還要除役，電力調度相當重要，賴政府要思考核二、三延役，他個人提了核電廠延役條例，核二、三及核一都受用。

賴士葆說，全世界的核電年限都從40年增加至60年，台電的核電管理能力也是世界前幾名，可能是源政策出問題，民進黨政府一定要非核，變成台積電都要自己想辦法，台積電的用電占台灣10%，連台積電都要想辦法載電。台積電現在還要出動水車載水，這部份真的要檢討。

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