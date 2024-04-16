商總理事長 許舒博連任

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

國內工商團體理監事選舉今年一波接一波，全國商業總會昨（15）日召開第十二屆第一次會員大會並改選理監事，截至昨天晚上確認由現任理事長許舒博連任，商總也將在今日公布新任理監事名單；除了商總之外，工總與三三會也將在今年4月與8月分別舉行理監事選舉。

許舒博昨日在會員大會會前受訪表示，商總每年都有「與院長有約」的活動，目前正適逢新內閣正在換血中，要等新任期開始，並且運作一段時間後，大概8、9月的時候比較適合，否則沒有運作，閣員沒有進入狀況，見面沒有意義。

針對總統當選人賴清德的財經內閣人選，舒博表示，應由熟悉財經的官員接任，經濟部可由現任經濟部長王美花留任，或是次長接任。他說，產業界最關切的議題就是兩岸經貿，以及全球經貿組織有沒有可以突破的機會，兩岸與國際要並存，不能只偏重一邊，業界希望的是能達到關稅減免，才能發揮產業競爭力。

前總統馬英九與中共總書記習近平日前舉行馬習二會，許舒博認為有見面是好事，不過馬習二會討論的相關議題，後續若有具體方案會更好，兩岸經貿不可能中斷，如何取得平衡點為產業界關切的議題。

另外，三三會今年8月將進行理監事改選，傳出中信慈善基金會董事長辜仲諒、新光人壽副董事長洪士琪將成為新一屆理監事會的理事。三三會昨日表示，理監事人選推薦名單仍在規劃中，但成員年輕化是必然趨勢。

經濟部 許舒博

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