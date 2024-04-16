303事故後 昨晚險又大停電 台積電柴油機緊急救援

台電昨天傍晚先後有四部重要發電機組密集出現跳機，加上入夜後沒有太陽能光電，台灣供電吃緊，備轉容量率僅剩下不到百分之三，台電一度備妥北台灣停、限電計畫，所幸在台積電等所有國內緊急柴油發電機組上線供電後，供電暫時穩住。

台電昨天預估最大供電可到四○六二點九萬瓩，最高用電為三五○○萬瓩，但昨天四部機組突然跳機，加上因地震毀損的和平電廠尚未歸隊，且傍晚後太陽能光電發電量降至零，供電立刻告急。

昨天傍晚五時四十二分大潭CC8發電機組跳機，影響供電能力一一○萬瓩；緊接著明潭G4、G5、G6在傍晚六時十六分跳機，再影響供電七十二萬瓩。

傍晚後是用電高峰，四部機組跳機讓台電措手不及，緊急調度所有可用機組，連台積電自備的卅六萬瓩柴油發電機與核二、核三的柴油發電機都上線供電，才讓供電穩定下來。這是二○二二年三○三大停電後，台灣最接近大範圍停電的一次。

電業人士指出，四○三花蓮大地震後，和平電廠因地震損傷暫停發電，迄今都無法歸隊，加重了供電負擔。近期天氣明顯轉熱，昨天又突然有四部機組跳機，造成供電吃緊。此狀況跟二○二一年五一七大停電的情況類似，都是傍晚後供電不足，造成大範圍停電。

電業人士說，大潭CC8發電機組仍在測試中，會跳機屬於可預期的狀況，但明潭三部機組一起跳機則是比較罕見，要等台電查明原因。該人士說，昨天的限電危機可看出，入夜太陽能光電歸零後的夜尖峰供電挑戰很大，當重要機組跳機後，就可能出現供電不足並造成大規模停限電。

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