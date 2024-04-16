聽新聞
test
0:00 / 0:00

303事故後 昨晚險又大停電 台積電柴油機緊急救援

聯合報／ 記者林海／台北報導
台電昨天傍晚先後有四部重要發電機組密集出現跳機，供電吃緊。圖／聯合報系資料照片
台電昨天傍晚先後有四部重要發電機組密集出現跳機，供電吃緊。圖／聯合報系資料照片

台電昨天傍晚先後有四部重要發電機組密集出現跳機，加上入夜後沒有太陽能光電，台灣供電吃緊，備轉容量率僅剩下不到百分之三，台電一度備妥北台灣停、限電計畫，所幸在台積電等所有國內緊急柴油發電機組上線供電後，供電暫時穩住。

台電昨天預估最大供電可到四○六二點九萬瓩，最高用電為三五○○萬瓩，但昨天四部機組突然跳機，加上因地震毀損的和平電廠尚未歸隊，且傍晚後太陽能光電發電量降至零，供電立刻告急。

昨天傍晚五時四十二分大潭CC8發電機組跳機，影響供電能力一一○萬瓩；緊接著明潭G4、G5、G6在傍晚六時十六分跳機，再影響供電七十二萬瓩。

傍晚後是用電高峰，四部機組跳機讓台電措手不及，緊急調度所有可用機組，連台積電自備的卅六萬瓩柴油發電機與核二、核三的柴油發電機都上線供電，才讓供電穩定下來。這是二○二二年三○三大停電後，台灣最接近大範圍停電的一次。

電業人士指出，四○三花蓮大地震後，和平電廠因地震損傷暫停發電，迄今都無法歸隊，加重了供電負擔。近期天氣明顯轉熱，昨天又突然有四部機組跳機，造成供電吃緊。此狀況跟二○二一年五一七大停電的情況類似，都是傍晚後供電不足，造成大範圍停電。

電業人士說，大潭CC8發電機組仍在測試中，會跳機屬於可預期的狀況，但明潭三部機組一起跳機則是比較罕見，要等台電查明原因。該人士說，昨天的限電危機可看出，入夜太陽能光電歸零後的夜尖峰供電挑戰很大，當重要機組跳機後，就可能出現供電不足並造成大規模停限電。

停電 台電 限電

延伸閱讀

台泥蘇澳儲能啟用 拿下台電電力交易價最高項目72%比重

花蓮403強震為何沒像921大停電？解密「震後1小時」發生什麼事！為何說老天爺也幫台灣

電費調漲，怎麼知道我家會被調多少？拿出舊電費單，看表格對照台電教你算！

近700戶受影響！嘉義市林森郵局附近突停電 台電：松鼠碰觸開關

相關新聞

303事故後 昨晚險又大停電 台積電柴油機緊急救援

台電昨天傍晚先後有四部重要發電機組密集出現跳機，加上入夜後沒有太陽能光電，台灣供電吃緊，備轉容量率僅剩下不到百分之三，台...

彭博專欄：我國央行是怎麼受制於產業政策的

台灣央行最近的開會決議本該是毫無意外的。聯準會（Fed）幾個小時前維持基準利率不變，有充分理由認為台北會跟進華盛頓。

東方領袖講座 外貿協會黃志芳演講「動盪的時代、台灣企業的挑戰」

外貿協會董事長黃志芳今天受邀來到東方領袖講座，以「動盪的時代、台灣企業的挑戰」進行專題演講，現場有許多知名企業的老闆參與...

經長：伊朗宣布僅一波攻擊 有助國際油物價穩定

伊朗13日向以色列發動大規模攻擊，是否衝擊油價物價，經濟部長王美花今天表示，假日國際油價有略升，但伊朗宣布僅有這一波攻擊...

陳揆：打造桃竹苗大矽谷便捷 安全的交通路網

行政院長陳建仁15日前往新竹縣視察「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」建設進度時表示，近年桃園、新竹和苗栗沿線產業開發，吸引...

去年補助5G應用場域共91處 唐鳳：越偏鄉需要越先進

數位部長唐鳳15日指出，越偏鄉的地方應該要越先進，為持續推動5G網路建設，與電信業者協力合作，截至去年共補助電信事業建置...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。