北部今晚差點大限電！備轉容量率一度掉到3%以下 台電緊急應變硬拉回

因403地震損壞機組和平電電廠機組未修好，中火2部機組破管，下午大潭新8號號機組竟也跳機，再少百萬瓩，全國電力拉警報，備轉容量率於15日晚間6點至7點夜尖峰，一度掉到僅剩2.8％。最後，台電將核電廠燒柴油氣渦輪機、水力全開，並且要求有自用發電設備等企業加入發電，驚險把備轉率拉回到6％，躲過一場「北部停電風暴」。

據了解，台電已備妥台北、基隆限電計畫，最後驚險通過夜尖峰，現已回到供電充裕的綠燈。

台電表示，0403地震後造成機組損傷，特別是管路扭曲變形，因此損失和平1號機及台中7號機的發電容量，今晚夜尖峰前又因大潭8號機故障跳脫，導致夜尖峰備轉容量一度轉為警戒橘燈，今天為今年以來用電負載預期最高，因此台電於上午08:00、12:00都召開供電運轉會議，透過各項緊急調度機制，確保國人供電安全。

台電說明，受403地震影響，除當日造成和平、台中、國光、海湖等機組故障外，目前仍有地震當天受損的和平電廠1號機，因餘震不斷影響修復工作，以及台中電廠7號機也因地震，導致鍋爐管排弱化發生破管停機檢修中，加上15日晚間大潭電廠8號機也發生跳脫。台電將會在周末負載較低時，全面檢修地震對機組的影響。

台電指出，近日全台天氣炎熱，用電量偏高，以今日為例，今日尖峰負載為3,527萬瓩，已與去(2023)年5月下旬相當，也是史上四月中旬高峰。

台電強調，太陽光電白天時段維持700萬瓩左右的出力，讓抽蓄機組有餘裕抽水存電，因應今晚機組故障的夜尖峰時段，透過靈活運用抽蓄水力、時間電價、輔助服務及需量反應等彈性措施，維持穩定供電的韌性。

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