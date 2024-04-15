台積電及文曄等大案挹注 首季對外投資額年增67%

經濟部表示，今年前3月核准對外投資金額達115.26億美元，年增67%，主因為文曄科技39.8億美元收購加拿大公司、台積電以30億美元增資海外子公司等大型投資。此外，前3月對新南向投資金額成長逾9成，以新加坡、越南及泰國為主。

經濟部今天公布今年前3月整體對外投資情形，113年1至3月核准對外投資件數為179件，年增45.53%；投資金額為115億2641萬4000美元（折合新台幣3457億9242萬元），較去年同期增加67.39%。

經濟部表示，113年3月核准文曄科技以39.8億美元收購加拿大FUTURE ELECTRONICS INC.全數股權、台積電以30億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBALLTD.，以及保瑞藥業以2.1億美元，增資美國BORAPHARMACEUTICALS USA INC.等大型投資案。

對新南向國家投資方面，經濟部今年前3月核准件數為80件，年增81.82%，投資金額為27億1615萬1000美元（折合新台幣814億8453萬元），較去年同期增加92.10%；其中投資金額較大者為新加坡、越南及泰國。

反觀對中國大陸投資，經濟部指出，今年前3月核准件數為77件，較去年同期減少11.49%；核准投資金額為9億2531萬9000美元（折合新台幣277億5957萬元），年增22.11%，主要為前述文曄科技投資案間接取得大陸地區投資事業股權所致。

至於僑外來台投資，經濟部今年前3月核准僑外投資件數為511件，年減4.84%；在核准金額部分，投資金額為12億2281萬3000美元（折合新台幣366億8439萬元），較去年同期減少53.43%。

經濟部說明，主因去年3月核准德商YUNLINHOLDING GMBH以新台幣約292.27億元增資允能風力，推高比較基期所致。

此外，今年前3月核准新南向國家來台投資件數為148件，年增15.63%，投資金額計8585萬9000美元（折合新台幣25億7577萬元），年減75.55%，其中投資來源地主要為馬來西亞、新加坡及越南。

陸資來台投資方面，經濟部表示，1至3月核准陸資來台投資件數為7件，年減12.50%；投資金額為1050萬3000美元（折合新台幣3億1509萬元），較去年同期減少7.87%。

自98年6月30日開放陸資來台投資以來，根據經濟部統計，截至113年3月，累計核准投資件數為1593件，核准投資金額計26億644萬8000美元，折合新台幣781億9344萬元。

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